أنشيلوتي يُنهي إجراءات فسخ عقده مع نابولي

تمهيداً للانتقال لخوض تجربته القادمة مع إيفرتون بالدوري الإنجليزي

توصل نادي نابولي الإيطالي، مع مدربه السابق كارلو أنشيلوتي، على اتفاق ودي من أجل فسخ عقده، تمهيداً لانتقاله لنظيره الإنجليزي إيفرتون خلال ساعات.

صاحب الـ60 سنة أُقيل من منصبه في نابولي يوم 10 ديسمبر الجاري، بسبب النتائج السيئة على المستوى المحلي، رغم التأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت جلوس أنشيلوتي مع المسؤولين في نابولي، من أجل توقيع على إجراءات فسخ التعاقد بشكل نهائي.

ومن المتوقع توجه الإيطالي لإنجلترا مرة أخرى هذا الأسبوع، من أجل بداية رحلته الجديدة مع إيفرتون، عقب اتفاقه مع التوفيز، ليقوم بإجراء مؤتمر صحفي رسمي لتقديمه الإثنين القادم.

وهو ما يعني أن أنشيلوتي لن يُشرف على تدريب الفريق أمام أرسنال السبت المقبل، ليتابع المباراة من المدرجات، والتي قد تشهد أيضاً تواجد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد للمدفعجية.

حساب مبابي يتعرض للقرصنة

ريال مدريد يصدر بياناً للتعليق على التحكيم في الكلاسيكو

ومن المقرر أن يبدأ أنشيلوتي مهام منصبه بشكل رسمي أمام بيرنلي خلال فترة البوكسينج داي بالدوري الإنجليزي، بعد توقيعه على عقد مدته 4 سنوات ونصف.

يذكر أن نابولي قام بتعيين جينارو جاتوزو بدلاً من أنشيلوتي، حيث خسر أولى مبارياته مع الفريق الإيطالي ضد بارما السبت الماضي بهدفين مقابل هدف.