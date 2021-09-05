رابيو يكسر الصمت حول خلاف والدته مع عائلتي بوجبا ومبابي

بعد أشهر من الصمت، أدريان رابيو يتحدث عن خلاف والدته مع عائلتي بوجبا ومبابي في يورو 2020.

بعد شهرين من تجاهل الأمر، قرر أدريان رابيو نجم منتخب فرنسا الحديث عن الواقعة التي هزت أركان معسكر "الديوك" بعد توديع بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

منتخب فرنسا خرج من دور الستة عشر في يورو 2020 بعد خسارته أمام منتخب سويسرا بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3.

إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية كشفت حينها عن مشاجرة بين والدة أدريان رابيو وعائلات بعض اللاعبين خلال المباراة ، وتحديدًا عائلتي بول بوجبا وكيليان مبابي.

وقامت والدة رابيو حسب المحطة الإذاعية الفرنسية بتوجيه لوم شديد إلى عائلة بوجبا على عدم اهتمامه بالكرة التي تسببت في هدف سويسرا الثالث.

كما وجهت اتهاماتها إلى والد مبابي، وطلبت منه إعادة تأهيل نجله وجعله أقل غطرسة.

وأجرى رابيو مقابلة مع برنامج " Téléfoot" الرياضي الفرنسي، تحدث خلالها عن المشاجرة المزعومة، وكشف جانب والدته من القصة.

وقال رابيو: "لم يحدث شيء على الإطلاق في المدرجات، كان من المدهش بعض الشيء سماع كل ذلك".

وأضاف: "لقد تحدثت معها، وأنا أصدقها، أخبرتني أنه لم يحدث أي شيء من ذلك، وهذه هي الحقيقة".

وتابع: "يمكنك أن ترى بعض الانزعاج في الفيديو، وهذا يمكن أن يحدث دائمًا، لكن من يدري ما قيل حقًا؟".

واختتم رابيو حديثه بقوله: "لم أتحدث عن هذا الأمر مع مبابي أو بوجبا، لم يكن هناك شيء من جانبهما أو من جانبي، لهذا لم تكن هناك حاجة للحديث معهما عن ذلك من الأساس".

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