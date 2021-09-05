تسريب عقد جريزمان يكشف نجاة برشلونة من ورطة اقتصادية

برشلونة قرر رحيل أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

شهد اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية مفاجأة من العيار الثقيل، بخروج الفرنسي أنطوان جريزمان من نادي برشلونة الإسباني إلى غريمه أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

جريزمان عاد إلى أتلتيكو مدريد بعد موسمين قضاهما في صفوف برشلونة، لكنه لم يكن أبدًا على قدر التطلعات، ولم يصل إلى المستوى الذي قدمه خلال مسيرته الطويلة مع "الروخيبلانكوس".

عقد جريزمان مع برشلونة لطالما كان محاطًا بجدل كبير، نظرًا لأن راتبه كان عاليًا للغاية، حيث أكدت تقارير أنه كان بإجمالي 40 مليون يورو لكل موسم، وتحدثت تقارير أخرى عن 25 مليون صافية في كل موسم.

صحيفة "سبورت" الإسبانية توصلت إلى عقد برشلونة وجريزمان، وكشفت عن تفاصيل عديدة لشروط العقد المثير للجدل.

ما هو راتب جريزمان مع برشلونة؟

صحيفة "سبورت" أكدت أن عقد جريزمان مقسم إلى أقسام مختلفة، عبارة عن مبلغ ثابت قدره 17 مليون يورو في موسمه الأول يصل إلى 21 مليون يورو في موسمه الأخير 2023-2024، بمعدل زيادة مليون يورو سنويًا.

بالإضافة إلى ذلك فإن جريزمان يحصل على مكافأة قدرها 2.5 مليون يورو في كل موسم إذا لعب 60% من الدقائق، ولقد حقق هذا الشرط خلال أول موسمين، رغم مروره بمراحل لم يلعب فيها كثيرًا.

ما هي الإضافات في عقد جريزمان مع برشلونة؟

عقد جريزمان مع برشلونة شهد وجود عدد من المتغيرات المعتمدة على النتائج الجماعية والألقاب التي يحققها الفريق، بشكل خاص بطولة دوري أبطال أوروبا.

والبند الخاص بهذه البطولة نص على أن يحصل جريزمان على أربعة ملايين يورو مقابل الحصول على لقب دوري الأبطال، لكن ذلك لم يتحقق، وحصل اللاعب على مكافآت للتأهل إلى ربع النهائي في الموسم الأول، وثمن النهائي في الموسم الثاني.

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👀EXCLUSIVA: Descubrimos el contrato de Griezmann 📝https://t.co/wQ5Sbt3qRe — Diario SPORT (@sport) September 5, 2021

وبالإضافة على ذلك، كانت هناك مكافأة توقيع العقد، بالإضافة إلى مكافأة الولاء، والخاصة بالبقاء في النادي بعد الموسم الثالث، والتي لم تكشف عنها الصحيفة الإسبانية.

وإلى جانب تلك البنود، فإن جريزمان حرص على وضع بند آخر يضمن له تحقيق مكاسب في حالة حصوله على جوائز فردية مثل جائزة الكرة الذهبية إذا كان متواجدًا في برشلونة، حيث كانت مكافأة ذلك البند تصل إلى مليون يورو.

بالإضافة إلى 750 ألف يورو مقابل حصوله على أفضل لاعب في الدوري الإسباني، أو أفضل لاعب من الاتحادين الدولي أو الأوروبي لكرة القدم.

ما هو ترتيب عقد جريزمان بين لاعبي برشلونة؟

جريزمان حصل على 25.5 مليون يورو في موسمه الأول مع برشلونة، بإضافة خمسة ملايين يورو مكافأة التوقيع التي يخصصها النادي لكل موسم، بالإضافة إلى 21 مليون يورو في عامه الثاني.

تلك هي المبالغ الإجمالية لعقد جريزمان مع برشلونة، وبالتالي فإن المبلغ الصافي الذي حصل عليه الدولي الفرنسي يزيد قليلًا عن النصف.

وتعكس تلك الأرقام أن عقد جريزمان مع برشلونة كان مرتفعًا للغاية، لدرجة أنه كان صاحب ثاني أعلى راتب في الفريق بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والآن رحل اللاعبان عن صفوف "البلوجرانا".

كيف أنقذ برشلونة نفسه من ورطة اقتصادية بتخليه عن جريزمان؟

في حالة عدم رحيل جريزمان إلى أتلتيكو مدريد في الصيف الحالي، فإن برشلونة كان سيضطر لدفع 37.5 مليون يورو إلى الفرنسي في الموسم الحالي، و38 مليون يورو في الموسم المقبل، و39 مليون يورو في الموسم الأخير من عقده.

وذلك يجعل إجمالي الراتب الذي يحصل عليه جريزمان من برشلونة منذ بداية عقده يصل إلى 177.5 مليون يورو، لكن في المقابل حصل جريزمان 46.5 مليون يورو.

وبذلك فإن برشلونة تمكن من توفير 113 مليون يورو كانت مخصصة لراتب جريزمان بعودته إلى أتلتيكو مدريد، وهو ما يمنح النادي الكتالوني متنفسًا اقتصاديًا كان في أمس الحاجة له.

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