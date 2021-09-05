قرابة نصف مليار يورو.. قيمة تاريخية لعقد نيمار مع باريس

نيمار كلف باريس سان جيرمان أموالًا طائلة منذ انضمامه من صفوف برشلونة.

في صيف 2017، قام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بواحدة من أكبر العمليات في تاريخه، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي نيمار مع برشلونة الإسباني.

باريس سان جيرمان دفع 222 مليون يورو لفسخ عقد نيمار مع برشلونة، وهو ما جعله منذ ذلك الوقت أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، ويبدو أن ذلك الرقم سيظل صامدًا لفترة طويلة.

ورغم القيمة التاريخية التي دفعها باريس سان جيرمان لكسر عقد نيمار مع برشلونة، إلا أن نادي العاصمة الفرنسية سيتكبد المزيد من المال لتأمين استمرار البرازيلي لاعبًا بين صفوفه.

صحيفة "إل موندو" الإسبانية نشرت عقد نيمار مع باريس سان جيرمان بعد توقيع عقود انضمامه إلى "حديقة الأمراء"، وكشفت بذلك القيمة الكاملة للعملية.

ما هي القيمة الكاملة لعقد نيمار مع باريس سان جيرمان؟

حسب الصحيفة الإسبانية، فإن القيمة الكاملة لعقد نيمار مع باريس سان جيرمان وصلت إلى 489,228,117 يورو.

وحدد العقد الذي تحرر في الثالث من أغسطس 2017، حصول نيمار على راتب سنوي قدره 43,334,400 يورو لمدة خمسة مواسم.

بالإضافة إلى ذلك تمت إضافة موسم سادس حصل بموجبه على مبلغ 50,556,117 يورو إذا استمر نيمار في باريس سان جيرمان كمكافأة.

كل هذا المبلغ، إلى جانب الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، رفع عملية انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان إلى ما يقارب 490 مليون يورو.

ماذا يجني باريس سان جيرمان من عقده مع نيمار؟

تضيف "إل موندو" أن تجديد عقد نيمار مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025 تم بشروط اقتصادية مماثلة لتلك الخاصة بالسنة الأخيرة من عقده السابق.

لكن باريس سان جيرمان تمكن من الحصول على جميع حقوق الصورة الحصرية المرتبطة بنيمار مع النادي.

ماذا قدم نيمار مع باريس سان جيرمان؟

أثرت الإصابات إلى حد ما على مسيرة نيمار مع باريس سان جيرمان، لكن رغم ذلك فالبرازيلي الدولي لطالما قدم أداءً استثنائيًا على أرض الملعب.

ومنذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان، لعب نيمار 117 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 87 هدفًا، وقدم 52 تمريرة حاسمة.

وعلى مستوى البطولات، فقد حقق نيمار مع باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي في ثلاث مناسبات، ومثلها في كأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي، بالإضافة إلى لقبين في كأس الرابطة الفرنسية.

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