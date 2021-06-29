والدة رابيو تتشاجر مع عائلة بوجبا وتطالب أسرة مبابي بتهذيبه

الاتهامات استمرت 20 دقيقة

تزداد الأمور في الاشتغال بمعسكر المنتخب الفرنسي، بعد الخروج المدوي للفريق من بطولة يورو 2020.

فرنسا ودعت البطولة من دور الـ16، بعد تعادلها 3/3 مع سويسرا في الوقتين الأصلي والإضافي، وخسارتها بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

كيليان مبابي كان صاحب اللقطة الأصعب في المباراة، حيث أهدر الركلة الخامسة ليمنح الفريق الخصم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

إذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسية، كشفت عن وجود مشاجرة بين والدة أدريان رابيو وعائلات بعض اللاعبين بعد نهاية اللقاء في مدينة بوخارست الرومانية.

وأشارت إلى وقوع اشتباك بين والدة رابيو وأسرة بول بوجبا وأقاربه وعائلته، وسط اتهامات متبادلة بتسبب أي من الثنائي في هدف سويسرا الثالث.

والدة رابيو عنفت عائلة بوجبا بشكل واضح، واتهمته بفقدان الكرة في منتصف الملعب، ليمنح سويسرا فرصة بناء هجمة مرتدة خطيرة.

ولم تتوقف الأمور عند ذلك، بل وجهت اتهاماتها كذلك لعائلة كيليان مبابي، حيث طلبت من والده إعادة تأهيل نجله وجعله أقل غطرسة.

المشاجرة استمرت لمدة 20 دقيقة، حيث وصل الأمر لقيام رجال الأمن بالتدخل لتهدئة الأوضاع، بعد قيام عائلة بوجبا باتهام رابيو بالتسبب في الهزيمة أيضًا بعد ارتكابه العديد من الأخطاء.

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الخلاف لم يكن وليد اللحظة في المدرجات، بل ظهر على أرض الملعب، بوجود توتر بين رابيو وبوجبا عندما فقد الأخير الكرة بلقطة هدف التعادل لسويسرا.

جدير بالذكر أن سويسرا تأهلت إلى ربع النهائي من أجل مواجهة إسبانيا يوم 2 يوليو الجاري.