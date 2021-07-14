دوناروما يودع جماهير ميلان برسالة مؤثرة

رسالة دوناروما المؤثرة إلى ميلان

أرسل جيانوليجي دوناروما، حارس المنتخب الإيطالي وميلان السابق رسالة وداعية لجماهير الفريق، بعد انتهاء عقده مع الفريق الإيطالي وعدم التوصل لاتفاق لتمديد التعاقد.

ووفقا للتقارير فإن دوناروما قد وقع على عقد للانضمام لباريس سان جيرمان بالفعل، ولكن لم يتم الإعلان الرسمي حتى الآن.

كيف ودع دوناروما جماهير ميلان؟

ودع دوناروما جماهير ميلان برسالة مؤثرة، عبر موقع التواصل الإجتماعي "انسجرام" وقال: " بعض القرارات صعبة، لكنها جزء من النمو، وصلت إلى ميلان عندما كنت طفل صغير، ارتديت ذلك القميص بكل فخر".

وتابع: "حاربنا وعانينا وفزنا وبكينا وفرحنا من جديد، كل ذلك برفقة زملائي والمدربين، كل من كان ومازال جزء من ذلك النادي، بالإضافة لجماهيرنا والتي هي جزء لا يتجزأ من العائلة لسنوات".

وأردف: " لقد عشت سنوات رائعة لم أنساها أبدًا، وحققت أيضًا بعض الأهداف الشخصية بالقميص الأحمر، مثل مشاركتي الأولى في الدوري الإيطالي بسن الـ16 عاما".

وأضاف: "الآن حان الوقت لقول وداعًا، اختيارًا لم يكن سهلا في الحقيقة، ومنشوري ليس كافيًا بالطبع لشرح ذلك، أو بالأحرى التعبير عما أشعر به لا يمكن أن يترجم للكلمات".

وواصل : "جميع جماهير الروسونيري الذين قابلتهم من اليوم الأول لليوم الأخير سيكونون في قلبي دائمًا كجزء مهم وأساسي من تلك الرحلة التي جعلتني ما أنا عليه الآن".

واختتم دوناروما : "أتمنى لميلان كل النجاحات الممكنة من كل قلبي، من أجل المودة التي تربطني بهذه الألوان، شعور لا يمكن أن يمحوه الزمن أو المسافة.

ويذكر أن دوناروما توج حديثًا مع منتخب إيطاليا ببطولة يورو 2020 بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

واُختير صاحب الـ22 عامًا كأفضل لاعب في البطولة، من قبل اللجنة المنظمة ليصبح أول حارس يحقق أفضل لاعب في تاريخ اليورو.

اقرأ ايضًا:

دوناروما : لم أحتفل بالتصدي لركلة ساكا بسبب جورجينيو

عمدة لندن يتوعد "هوليجانز" نهائي يورو 2020

جورجينيو : لست أفضل من ميسي، لكن هل فاز أكثر مني؟