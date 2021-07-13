جورجينيو : لست أفضل من ميسي، لكن هل فاز أكثر مني؟

النجم الإيطالي من أقرب المرشحين للجائزة

رفض جورجينيو لاعب وسط تشيلسي ومنتخب إيطاليا، إخفاء طموحه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

اسم جورجينيو ظهر مؤخرًا كأحد أبرز المرشحين، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، ثم التتويج مع إيطاليا بلقب اليورو الأخير.

أبرز المنافسين حتى الآن هو ليونيل ميسي، الحاصل على كوبا أمريكا مع الأرجنتين، لكنه اكتفى بلقب كأس ملك إسبانيا مع برشلونة.

وفي هذا السياق قال جورجينيو في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا":"نحن نعيش من أجل الأحلام، لكن الأمر يعتمد على المعايير التي سيتم الاحتكام لها".

وأضاف:"أنا أدرك أنني لست الأفضل في العالم، ولكن من ناحية الألقاب لم يفز أحد أكثر مني هذا الموسم، لدي خصائص مختلفة عن ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار، كيف أقارن نفسي بهم؟ ولكن كما قلت الأمر يعتمد على المعايير".

وتابع:"أفعل كل ما بوسعي من أجل الفريق مهما حدث، ولكن في بعض الأحيان لا يكون ذلك كافيًا، حيث أهدرت ركلة ترجيح أمام إنجلترا وشعرت أن العالم سقط أمامي، ولكن من حسن الحظ دوناروما أنقذنا".

وأما عن اللعب لمنتخب إيطاليا على حساب البرازيل:"لم أفكر مرتين، لعبت مباريات ودية مع المنتخب الإيطالي في نوفمبر 2017 ووصلت دعوة لخوض المباراة الفاصلة ضد السويد".

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واستكمل:"البرازيل كذلك كانت تريد الحصول على خدماتي، كان حلمي أن لعب لهم منذ الطفولة، لكني شعرت أن إيطاليا بحاجة إلى المساعدة، وأردت رد الدين لأنها ساعدت كثيرًا وفتحت الأبواب أمامي".

وفي نهاية حديثه شدد جورجينيو على عدم ندمه أبدًا على قرار تمثيل منتخب إيطاليا، بعد حصوله على الدعم الكافي هناك ببداية مسيرته الكروية.