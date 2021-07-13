دوناروما : لم أحتفل بالتصدي لركلة ساكا بسبب جورجينيو

الحارس الإيطالي لم يدرك أن فريقه فاز باليورو

كشف جانلويجي دوناروما حارس منتخب إيطاليا عن مفاجأة غير متوقعة، خلال نهائي يورو 2020 أمام المنتخب الإنجليزي.

إيطاليا نجحت في انتزاع لقب اليورو يوم الأحد الماضي، بفوزها على إنجلترا بركلات الترجيح، بعد التعادل 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

دوناروما كان من أهم اللاعبين لدى إيطاليا في البطولة، وحسم لفريقه الفوز من خلال تألقه أمام الإنجليز.

ماذا حدث لدوناروما في النهائي؟

الحارس الإيطالي تصدى لركلتي جزاء خلال المباراة، الأولى كانت من جادون سانشو والثانية لبوكايو ساكا، حيث كانت ركلة ساكا هي الأخيرة والحاسمة للبطولة.

دوناروما لم يحتفل بعد تصديه لركلة ساكا، مما أثار حالة من التعجب لدى الجميع، ليخرج ليكشف عن كواليس هذا الموقف.

وقال اللاعب في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"لم أبتهج على الفور لأنني لم أدرك أن هذه الركلة الأخيرة".

وأضاف:"شعرت بالصدمة بعد ركلة جورجينيو الضائعة واعتقدت أننا خسرنا، لذلك عندما تصديت للركلة الخامسة نظرت للحكم للتأكد أن كل شيء على ما يرام".

وتابع:"رأيت بعدها زملائي في الفريق يركضون في تجاهي ووقتها فهمت ما حدث".

ماذا قدم دوناروما مع إيطاليا في اليورو؟

دوناروما كان أحد أهم الأسباب الرئيسية في فوز روبيرتو مانشيني ورجاله باللقب خاصة لتألقه بشكل مميز في دور المجموعات.

حارس ميلان الذي أصبح حرًا واقترب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان، حصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب في اليورو، تتويجًا لكل ما قدمه خلال المسابقة.

وقال صاحب الـ22 سنة عن طموحاتي:"لا يزال أمامي الكثير لأحققه في مسيرتي وهذه دائمًا نقطة قوتي".

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