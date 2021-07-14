عمدة لندن يتوعد "هوليجانز" نهائي يورو 2020

أحداث نهائي يورو 2020 ستستمر مستحوذة لفترة على الحياة في إنجلترا وتحديدًا لندن.

توعد صادق خان، عمدة لندن، المشاغبين "الهوليجانز" بمزيد من عمليات القبض على خلفية أحداث ويمبلي في نهائي يورو 2020.

يوم كارثي

يوم كارثي عاشته لندن، في الحادي عشر من يوليو الحالي، فعدد من الجماهير اقتحم ملعب ويمبلي دون تذاكر لمشاهدة مباراة إنجلترا مع إيطاليا في نهائي يورو 2020.

وقبل وبعد المباراة اندلعت بعض أعمال العنف وفوضى كبيرة ما بين عنف وسرقات وعنصرية مع بعض الإصابات في صفوف الشرطة والجمهور حتى والد هاري ماجواير مدافع إنجلترا كان ضمن المصابين.

وخسرت إنجلترا أول نهائي أوروبي لها من إيطاليا بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما بهدف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

ماذا قال خان عن آخر تطورات يوم النهائي؟

تحدث صادق خان، عمدة مدينة لندن، مسرح أحداث النهائي وقال: "ألقينا القبض على 68 شخصًا. التصرفات التي حدثت خارج ملعب ويمبلي غير مقبولة".

ووصف خان ما حدث بتصرفات الهوليجانز، المشجعين المتعصبين في إنجلترا "نتابع ونشاهد مقاطع الفيديو من الأحداث".

وسيُقبض بحسب صادق على مزيد من الأشخاص لاحقًا بسبب الأحداث غير المقبولة التي حدثت.

وعلى الهامش بدأت حملة لمنع الجماهير التي تُقدم على هجمات عنصرية على الإنترنيت أو خارجه، من دخول الملاعب مدى الحياة، قد تجاوزت المليون توقيع.

وتعرض لاعبو منتخب إنجلترا لهجمات عنصرية شديدة بعد إضاعة آخر ثلاث ركلات ترجيح.

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