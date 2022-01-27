خاص | الحقيقة الكاملة حول تعاقد الاتحاد مع أوتافيو البرازيلي

انتشرت أخبارًا خلال الساعات الماضية، تربط بين اللاعب البرازيلي أوتافيو سانتوس، لاعب بوردو الفرنسي، ونادي الاتحاد، حيث أكدت اقتراب الفريق السعودي من حسم التعاقد معه، ولكن يوجد في الصورة نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

أوتافيو في طريقه للرحيل عن صفوف نادي بوردو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد قرار مسؤولي النادي الفرنسي، والذي حمل الكثير من الأسباب.

الاتحاد لديه الرغبة في ضم أوتافيو

بعض التقارير الصحفية، أكدت على أن نادي الاتحاد يتواصل حاليًا مع نادي بوردو الفرنسي، من أجل الاستفسار عن إمكانية ضم أوتافيو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تريد تدعيم صفوف النمور بلاعبين مميزين، من أجل الحفاظ على تواجد الفريق في قمة الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي.

الساعات القادمة ستشهد حسم مسألة ضم الاتحاد لأوتافيو من عدمه، بعد أن يرد النادي الفرنسي على استفسارات الفريق السعودي بشأن اللاعب البرازيلي.

ما هو موقف أوتافيو من الانضمام للاتحاد؟ وما علاقة أتلتيكو مينيرو به؟

مصادر موقع "جول Goal "، أكدت على أن أوتافيو قام بالتوقيع على عقد مبدئي مع نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي خلال الفترة الحالية.

وكل الأمور تسير حاليًأ نحو عودة أوتافيو مرة أخرى إلى الدوري البرازيلي، من بوابة نادي أتلتيكو مينيرو، ولا يوجد نية للانتقال إلى الاتحاد السعودي.

المصادر أكدت على أن الأمور شبه محسومة، وأن اللاعب أوتافيو في طريقه للانتقال إلى أتلتيكو مينيرو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وانتقاله للاتحاد أصبح صعبًا للغاية.

ما هي وضعية أوتافيو حاليًا مع بوردو؟

الأمور لا تسير على ما يرام بين أوتافيو وبوردو خلال الفترة الحالية، بعد قرار إدارة النادي بالتخلص من اللاعب البرازيلي، بعد التطورات التي حدثت مؤخرًا.

موقع "Torcedores" أكد على أن المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لفريق بوردو، طلب من الإدارة عدم استمرار أوتافيو خلال الفترة القادمة، لعدة أسباب، أبرزها عدم التزامه والطلب الجماهيري بعدم مشاركته، وغيرها.

ولم يشارك أوتافيو مع بوردو منذ 22 ديسمبر، بالجولة 19 ضمن منافسات الدوري الفرنسي، في المباراة التي أقيمت أمام ليل وخسرها بودود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث لم يظهر بمستوى جيد وخسر مكانته الأساسية.

الاتحاد يفاوض 3 لاعبين في مركز المحور

ويبحث نادي الاتحاد عن التعاقد مع لاعب محور أجنبي خلال الفترة الحالية، بعد قرار الإدارة بالتخلص من المغربي كريم الأحمدي لاعب الفريق، بسبب كثرة إصاباته.

وأكدت التقارير الصحفية، على أن نادي الاتحاد قدم عروضًا لثلاثة نجوم يلعبون في المحور، من أجل ضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الاتحاد قدم عروضًا إلى المصري طارق حامد والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، بالإضافة للبرازيلي أوتافيو هنريكي.

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