بعد اتهامات شقيق حمد الله .. إعلاميو النصر: تحسبون العالمي مثلكم؟!

فتح عبد الرحيم حمد الله؛ شقيق عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي الحالي والنصر السابق، الباب أمام منافسي العالمي للهجوم عليه والتشكيك بنزاهة إدارته برئاسة مسلي آل معمر، لكن وقف الإعلام النصراوي لهم بالمرصاد.

ماذا فعل شقيق حمد الله؟

المهاجم المغربي رحل عن العالمي في نوفمبر الماضي، بعدما قام النادي بفسخ عقده من طرف واحد، بداعي وجود أسباب شرعية وقانونية، لكن دون الكشف عن التفاصيل.

وبعدها بأشهر، انضم حمد الله للاتحاد في صفقة انتقال حر، بداية من يناير الجاري، لكن مع وجود قضايا بينه وبين العالمي.

الجديد الليلة، هو حصول النصر على شهادة الكفاءة المالية بنجاح، بعد تسديد ديونه المستحقة حتى نهاية سبتمبر الماضي.

لكن ظهر عبد الرحيم ليشكك في نزاهة كفاءة العالمي، مؤكدًا وجود مستحقات متأخرة لعبد الرزاق لدى النصر. (طالع التفاصيل)

إعلام النصر: تحسبون العالمي مثل أنديتكم؟!

الإعلام النصراوي يؤكد أنه لا يوجد أي مستحقات متأخرة لحمد الله لدى العالمي، حتى الفترة المحدد للحصول على شهادة الكفاءة.

الإعلامي الرياضي عبد الله بن زنان، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يحسبون النصر مثلهم .. حتى 30 سبتمبر لا يوجد أي مستحقات لحمد الله .. النصر يعمل في النور وإعلامه رجال أحرار وجمهوره أبطال لا أحد يقودهم".

وأضاف: "النصر نادي أهم مبادئه العدل بين الجميع والشفافية في أي عمل أو دعم، هل سيعلن البعض عن داعمهم كما يفعل النصر بكل وضوح؟".

يحسبون النصر مثلهم ..

حتى 30 سبتمبر لايوجد أي مستحقات لحمد الله ..

النصر يعمل في النور وإعلامه رجال أحرار وجمهوره أبطال لا أحد يقودهم ..

النصر نادي أهم مبادئه العدل بين الجميع والشفافية في أي عمل أو دعم

هل سيعلن البعض عن داعمهم كما يفعل النصر بكل وضوح ؟ — عبدالله بن زنان (@bnznan) January 26, 2022

أما الإعلامي الرياضي خالد الشعلان، فقد دافع عن موقف العالمي بنص صريح من لائحة الدعم المالي.

الشعلان كتب: " بلغوا جستنيه وشقيق حمدالله وغيرهم: بعيداً عن الهذر والانشاء دون قانون، فإن النصر حصل على الشهادة بسبب أمرين:

١-صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد ثم جهد الإدارة.

٢-وفق لائحة الكفاءة م١/٩ فكل أجر لحمدالله كان قبل شهر سبتمبر، ومابعده مربوط في م٢/٩ ويلزمه حكم قطعي".

النص الذي استشهد به الشعلان جاء به: "سداد المستحقات المالية الناتجة عن الأحكام والقرارات القضائية المكتسبة للقطعية الصادرة من الجهات القضائية والرياضية المختصة محليًا ودوليًا".

بلغوا جستنيه وشقيق حمدالله وغيرهم:

بعيداً عن الهذر والانشاء دون قانون، فإن #النصر حصل على الشهادة بسبب أمرين:

١-صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد ثم جهد الإدارة.

٢-وفق لائحة الكفاءة م١/٩ فكل أجر لحمدالله كان قبل شهر سبتمبر، ومابعده مربوط في م٢/٩ ويلزمه حكم قطعي.#شكرا_بلا_حدود pic.twitter.com/Ek1XKUPh1v — ‏﮼خالد ‏﮼الشعلان (@k_alsh3laan) January 26, 2022

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