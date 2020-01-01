مواعيد مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 27 من الدوري الإيطالي 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

تبدأ مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي يوم الإثنين 22 يونيو 2020 بثلاث مباريات، هم فيورنتينا وبريشيا، ليتشي وميلان ، بولونيا ويوفنتوس ، واللقاء الأبرز بينهم هو الثاني، حيث يسعى الفريقين للفوز قدر المستطاع حيث أن الروسونيري في المركز السابع بفارق 3 نقاط عن نابولي وليتشي مهدد بالهبوط ويسعي لحصد ولو نقطة لتساعده في البقاء بالدرجة الأولي وعدم الهبوط.

أما لقاء يوفنتوس ضد بولونيا فرغم أهميته بالنسبة للبيانكونيري، إلا أنه سيكون الأقرب للفوز خاصةً وأن منافسه في المركز العاشر، وسيحتاج اليوفي الفوز بالمباراة لمواصلة الهروب من لاتسيو، أما الروسوبلو فعليه تحقيق ولو نقطة لمواصلة المنافسة على مقاعد الدوري الأوروبي.

يوم الثلاثاء 23 يونيو يلتقي هيلاس فيرونا ونابولي، سبال وكالياري، تورينو وأودينيزي، جنوي وبارما، وأبرز هذه اللقاءات هو الأول، حيث يخوض أبناء الجنوب اللقاء بروح عالية جدًا بعد فوزه بكأس إيطاليا أمام السيدة العجوز بضربات الترجيح، ويحتل فيرونا المركز الثامن بفارق نقطة عن ميلان و4 نقاط عن الأزرق السماوي لذلك هو اللقاء الأبرز في هذا اليوم.

المزيد من الفرق

وفي ختام الجولة توجد ثلاث مباريات هم الإنتر ضد ساسوولو، أتالانتا ولاتسيو، روما وسامبدوريا، ويعتبر اللقاء الأبرز هو لاتسيو صد أتالانتا في لقاء مصيري بالنسبة للنسور حتي يستمر في ملاحقة يوفنتوس الذي يتصدر الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة، ويأتي فريق بيرجامو بالمركز الرابع ويريد أن يوسع الفارق بينه وبين روما الذي يحتل المركز الخامس بفارق 3 نقاط.

جدول مباريات الدوري الإيطالي بعد العودة من الكورونا والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الجولة 27 من الدوري الإيطالي 2020 ، جدول المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين.

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراة الموعد الملعب فيورنتينا - بريشيا الإثنين 22 يونيو 2020،

1 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية أرتيمو فرانكي ليتشي - ميلان الإثنين 22 يونيو 2020،

1 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية فيا ديل ماري بولونيا - يوفنتوس الإثنين 22 يونيو 2020،

1 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ريناتو دالارا هيلاس فيرونا - نابولي الثلاثاء 23 يونيو 2020،

2 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية مارك أنطونيو سبال - كالياري الثلاثاء 23 يونيو 2020،

2 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية باولو ماتزا جنوى - بارما الثلاثاء 23 يونيو 2020،

2 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية لويجي فيراريس تورينو - أودينيزي الثلاثاء 23 يونيو 2020،

2 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أوليمبيكو جراندي تورينو الإنتر - سبال الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية جيوزيبي مياتزا أتالانتا - لاتسيو الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية استاد جيويس روما - سامبدوريا الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أوليمبيكو

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإيطالي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

كانت قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، لكن أشارت تقارير صحفية أن الكالتشيو لن ينقل على القناة القطرية بسبب الأزمة المالية التي تمر بها القناة.

لكن، يمكنك متابعة المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي 2020.

البطولة المتابعة عبر الإنترنت الدوري الإيطالي البث المباشر من جول

أبرز الغائبين عن الجولة 27 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان دالبرت - فيورنتينا رادي كرونيتش - ميلان ماريو بالوتيلي - بريشيا ليو دوارتي - ميلان ماتيا باني - بولونيا ميريح ديميريل - يوفنتوس جيردي شوتين - بولونيا سامي خضيرة - يوفنتوس فيديريكو سانتاندر - بولونيا أليكس ساندرو - يوفنتوس جابرييل ستريفيتسا - سبال كيفين مالكويه - نابولي جواو بيدرو - كالياري كوستاس مانولاس - نابولي لا يوجد ستيفانو سينسي - إنتر لا يوجد ماتياس فيسينو - إنتر لا يوجد بوشكو شوتالو - أتالانتا لا يوجد رافائيل تولوي - أتالانتا لا يوجد بيرات دياميستي - أتالانتا لا يوجد سيناد لوليتش - لاتسيو لا يوجد آدم ماروشيتش - لاتسيو لا يوجد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - لاتسيو لا يوجد

ترتيب الدوري الإيطالي: