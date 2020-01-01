جدول مباريات الدوري الإيطالي بعد العودة من الكورونا والقنوات الناقلة

بعد التوقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، تقرر عودة الكالتشيو في 20 يونيو 2020، فما هي مواعيد مباريات الدوري الإيطالي بعد العودة؟

من المقرر أن يعود الدوري الإيطالي يوم السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441 هجريًا، بعد أن تم إيقافه في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا وجميع أنحاء العالم.

بالطبع لن يُسمح للجماهير بالحضور في الملاعب كإجراء وقائي للحفاظ على سلامتهم، ولكن سيكون لديهم إمكانية الاستمتاع بمشاهدة المباريات على التلفزيون أو بثها مباشرة عبر الإنترنت.

يتبقى 12 أسبوع على نهاية الدوري الإيطالي مع أربع مباريات أخرى مؤجلة، ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب الترتيب بفارق نقطة فقط عن لاتسيو ، ومن المقرر انتهاء المسابقة يوم 2 أغسطس.

المزيد من الفرق

ومع إعادة الحياة لملاعب دوري من أفضل دوريات كرة القدم في العالم، يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته حول العودة، كيفية مشاهدة الكالشيو والقنوات الناقلة للدوري الإيطالي في الوطن العربي وما هي مواعيد جميع المباريات حتى نهايته؟

جدول مباريات الدوري الإسباني بعد العودة والقنوات الناقلة

المحتوى

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإيطالي؟

ينقل الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الرابعة لها ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشترك في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الكالتشيو من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات يوفنتوس والإنتر وميلان ولاتسيو وغيرهم.

متى يعود الدوري الإيطالي؟

يعود الدوري يوم 20 يونيو 2020 بالمباريات المؤجلة أولاً من الجولة 25، ويبدأ بمباراتين تجمع كلاً من تورينو مع بارما وهيلاس فيرونا مع كالياري، وتُستكمل المباريات المؤجلة من نفس الجولة فى اليوم التالي وهما مبارتين، الأولى بين الإنتر وسامبدوريا والثانية أتالانتا ضد ساسوولو.

المباراة الموعد الملعب تورينو - بارما السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية أوليمبيكو جراندي تورينو هيلاس فيرونا - كالياري السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية مارك أنطونيو أتالانتا - ساسوولو الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية استاد جيويس الإنتر - سامبدوريا الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية جيوزيبي مياتزا

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 27

تبدأ الجولة 27 يوم 22 يونيو بلقاء بولونيا أمام يوفنتوس ، وفيورنتينا أمام بريشيا، وليتشي أمام ميلان .

وتُستكمل لقاءات الجولة يوم الثلاثاء 23 يونيو بمباريات كلاً من: سبال ضد كالياري، فيرونا ضد نابولي، تورينو ضد أودينيزي، جنوى ضد بارما.

وتُختتم لقاءات الجولة يوم الأربعاء 24 يونيو، بمواجهة إنتر ضد ساسولو، وأتالانتا ضد لاتسيو ، وروما ضد سامبدوريا.

المباراة الموعد الملعب فيورنتينا - بريشيا الإثنين 22 يونيو 2020،

1 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية أرتيمو فرانكي ليتشي - ميلان الإثنين 22 يونيو 2020،

1 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية فيا ديل ماري بولونيا - يوفنتوس الإثنين 22 يونيو 2020،

1 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ريناتو دالارا هيلاس فيرونا - نابولي الثلاثاء 23 يونيو 2020،

2 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية مارك أنطونيو سبال - كالياري الثلاثاء 23 يونيو 2020،

2 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية باولو ماتزا جنوى - بارما الثلاثاء 23 يونيو 2020،

2 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية لويجي فيراريس تورينو - أودينيزي الثلاثاء 23 يونيو 2020،

2 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أوليمبيكو جراندي تورينو الإنتر - سبال الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية جيوزيبي مياتزا أتالانتا - لاتسيو الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية استاد جيويس روما - سامبدوريا الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أوليمبيكو

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 28

تبدأ هذه الجولة يوم الجمعة 26 يونيو بلقاء بين يوفينتوس وليتشي وتستمر حتى يوم الأحد 28 يونيو، وتشهد مجموعة من اللقاءات منها: لاتسيو أمام فيورنتينا، وكالياري أمام تورينو، وميلان أمام روما، ونابولي أمام سبال، وبارما أمام الإنتر.

المباراة الموعد الملعب يوفنتوس - ليتشي الجمعة 26 يونيو 2020،

5 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية استاد أليانز بريشيا - جنوى السبت 27 يونيو 2020،

6 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية ماريو ريجامونتي كالياري - تورينو السبت 27 يونيو 2020،

6 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ساردينيا أرينا لاتسيو - فيورنتينا السبت 27 يونيو 2020،

6 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أوليمبيكو ميلان - روما الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية سان سيرو نابولي - سبال الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية سان باولو سامبدوريا - بولونيا الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية لويجي فيراريس ساسوولو - هيلاس فيرونا الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية استاد مابي أودينيزي - أتالانتا الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية داتشيا أرينا بارما - الإنتر الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية إينيو تارديني

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 29

تقام مباريات الجولة 29 من الدوري الإيطالي في الفترة من 30 يونيو وحتى 2 يوليو، وتشهد عدة مباريات قوية منها: تورينو ضد لاتسيو ، وجنوى ضد يوفنتوس ، وإنتر ضد بريشيا، وسبال ضد ميلان ، وأتالانتا ضد نابولي، وروما ضد أودينيزي.

المباراة الموعد الملعب تورينو - لاتسيو الثلاثاء 30 يونيو 2020،

9 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية أوليمبيكو جراندي تورينو جنوى - يوفنتوس الثلاثاء 30 يونيو 2020،

9 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية لويجي فيراريس بولونيا - كالياري الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ريناتو دالارا الإنتر - بريشيا الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية جيوزيبي مياتزا فيورنتينا - ساسوولو الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أرتيمو فرانكي هيلاس فيرونا - بارما الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية مارك أنطونيو ليتشي - سامبدوريا الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية فيا ديل ماري سبال - ميلان الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية باولو ماتزا أتالانتا - نابولي الخميس 2 يوليو 2020،

11 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية استاد جيويس روما - أودينيزي الخميس 2 يوليو 2020،

11 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أوليمبيكو

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 30

تستمر هذه الجولة من 4 إلى 6 يوليو و شمل مجموعة مباريات قوية منها: يوفنتوس أمام تورينو، لاتسيو أمام ميلان ، إنتر أمام بولونيا، نابولي أمام روما.

المباراة الموعد الملعب يوفنتوس - تورينو السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية استاد أليانز ساسوولو - ليتشي السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية استد مابي لاتسيو - ميلان السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أوليمبيكو الإنتر - بولونيا الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية جيوزيبي مياتزا بريشيا - هيلاس فيرونا الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ماريو ريجامونتي كالياري - أتالانتا الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ساردينيا أرينا بارما - فيورنتينا الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية إينيو تارديني سامبدوريا - سبال الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية لويجي فيراريس أودينيزي - جنوى الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية داتشيا أرينا نابولي - روما الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية سان باولو

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 31

تقام مباريات هذه الجولة في الفترة من 7 إلي 9 يوليو، وتعتبر أبرز مباريات هذه الجولة: ميلان أمام يوفنتوس ، وليتشي أمام لاتسيو ، وروما أمام بارما، وفيرونا أمام الإنتر.

المباراة الموعد الملعب ليتشي - لاتسيو الثلاثاء 7 يوليو 2020،

16 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية فيا ديل ماري ميلان - يوفنتوس الثلاثاء 7 يوليو 2020،

16 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية سان سيرو فيورنتينا - كالياري الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية أرتيمو فرانكي جنوى - نابولي الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية لويجي فيراريس أتالانتا - سامبدوريا الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية استاد جيويس بولونيا - ساسوولو الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ريناتو دالارا روما - بارما الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أوليمبيكو تورينو - بريشيا الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أوليمبيكو جراندي تورينو سبال - أودينيزي الخميس 9 يوليو 2020،

18 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية باولو ماتزا هيلاس فيرونا - الإنتر الخميس 9 يوليو 2020،

18 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية مارك أنطونيو

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 32

تبدأ الجولة 32 من الدوري الإيطالي يوم السبت 11 يوليو و تنتهي يوم الإثنين 13 يوليو و أبرز مبارياتها: لاتسيو مع ساسولو، وبريشيا مع روما ، ويوفنتوس مع أتالانتا، ونابولي مع ميلان، وإنتر مع تورينو.

المباراة الموعد الملعب لاتسيو - ساسوولو السبت 11 يوليو 2020،

20 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية أوليمبيكو بريشيا - روما السبت 11 يوليو 2020،

20 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ماريو ريجامونتي يوفنتوس - أتالانتا السبت 11 يوليو 2020،

20 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية استاد أليانز جنوى - سبال الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية لويجي فيراريس كالياري - ليتشي الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ساردينيا أرينا فيورنتينا - هيلاس فيرونا الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية أرتيمو فرانكي بارما - بولونيا الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية إينيو تارديني أودينيزي - سامبدوريا الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية داتشيا أرينا نابولي - ميلان الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية سان باولو الإنتر - تورينو الإثنين 13 يوليو 2020،

22 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية جيوزيبي مياتزا

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 33

الجولة 33 من الدوري الإيطالي ستلعب من 14 إلى 16 يوليو وأبرز مبارياتها ميلان مع بارما، وروما مع فيرونا، وساسولو مع يوفنتوس ، وأودينيزي مع لاتسيو ، وسبال مع إنتر .

المباراة الموعد الملعب أتالانتا - بريشيا الثلاثاء 14 يوليو 2020،

23 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية استاد جيويس بولونيا - نابولي الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ريناتو دالارا ميلان - بارما الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية سان سيرو سامبدوريا - كالياري الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية لويجي فيراريس ليتشي - فيورنتينا الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية فيا ديل ماري روما - هيلاس فيرونا الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أوليمبيكو ساسوولو - يوفنتوس الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية استاد مابي أودينيزي - لاتسيو الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية داتشيا أرينا تورينو - جنوى الخميس 16 يوليو 2020،

25 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية أوليمبيكو جراندي تورينو سبال - الإنتر الخميس 16 يوليو 2020،

25 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية باولو ماتزا

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 34

من 18 إلى 20 يوليو ستلعب مباريات الجولة 34 من الدوري الإيطالي ، ومن أهم مواجهات هذه الجولة ميلان مع بولونيا، وروما مع إنتر ، ويوفنتوس مع لاتسيو .

المباراة الموعد الملعب هيلاس فيرونا - أتالانتا السبت 18 يوليو 2020،

27 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية مارك أنطونيو كالياري - ساسوولو السبت 18 يوليو 2020،

27 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ساردينيا أرينا ميلان - بولونيا السبت 18 يوليو 2020،

27 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية سان سيرو بارما - سامبدوريا الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية إينيو تارديني بريشيا - سبال الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ماريو ريجامونتي فيورنتينا - تورينو الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية أرتيمو فرانكي جنوى - ليتشي الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية لويجي فيراريس نابولي - أودينيزي الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية سان باولو روما - الإنتر الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أوليمبيكو يوفنتوس - لاتسيو الإثنين 20 يوليو 2020،

29 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية استاد أليانز

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 35

موعد هذه الجولة من الدوري الإيطالي من 21 إلى 23 يوليو وأبرز مواجهاتها ساسوولو أمام ميلان ، وإنتر أمام فيورنتينا، وسبال أمام روما، وأودينيزي أمام يوفنتوس .

المباراة الموعد الملعب أتالانتا - بولونيا الثلاثاء 21 يوليو 2020،

30 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية استاد جيويس ساسوولو - ميلان الثلاثاء 21 يوليو 2020،

30 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية استاد مابي بارما - نابولي الأربعاء 22 يوليو 2020،

1 ذو الحجة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية إينيو تارديني الإنتر - فيورنتينا الأربعاء 22 يوليو 2020،

1 ذو الحجة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية جيوزيبي مياتزا ليتشي - بريشيا الأربعاء 22 يوليو 2020،

1 ذو الحجة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية فيا ديل ماري سامبدوريا - جنوى الأربعاء 22 يوليو 2020،

1 ذو الحجة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية لويجي فيراريس سبال - روما الأربعاء 22 يوليو 2020،

1 ذو الحجة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية باولو ماتزا تورينو - هيلاس فيرونا الأربعاء 22 يوليو 2020،

1 ذو الحجة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أوليمبيكو جراندي تورينو أودينيزي - يوفنتوس الخميس 23 يوليو 2020،

2 ذو الحجة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية داتشيا أرينا لاتسيو - كالياري الخميس 23 يوليو 2020،

2 ذو الحجة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أوليمبيكو

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 36

المباراة الموعد الملعب بولونيا - ليتشي لم يتحدد ريناتو دالارا بريشيا - بارما لم يتحدد ماريو ريجامونتي كالياري - أودينيزي لم يتحدد ساردينيا أرينا جنوى - الإنتر لم يتحدد لويجي فيراريس هيلاس فيرونا - لاتسيو لم يتحدد مارك أنطونيو يوفنتوس - سامبدوريا لم يتحدد استاد أليانز ميلان - أتالانتا لم يتحدد سان سيرو نابولي - ساسوولو لم يتحدد سان باولو روما - فيورنتينا لم يتحدد أوليمبيكو سبال - تورينو لم يتحدد باولو ماتزا

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 37

المباراة الموعد الملعب كالياري - يوفنتوس لم يتحدد ساردينيا أرينا فيورنتينا - بولونيا لم يتحدد أرتيمو فرانكي هيلاس فيرونا - سبال لم يتحدد مارك أنطونيو الإنتر - نابولي لم يتحدد جيوزيبي مياتزا لاتسيو - بريشيا لم يتحدد أوليمبيكو بارما - أتالانتا لم يتحدد إينيو تارديني سامبدوريا - ميلان لم يتحدد لويجي فيراريس ساسوولو - جنوى لم يتحدد استاد مابي تورينو - روما لم يتحدد أوليمبيكو جراندي تورينو أودينيزي - ليتشي لم يتحدد داتشيا أرينا

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 38