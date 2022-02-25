"جارديم تفوق على دونيس وأصبح الأسوأ في تاريخ الهلال"

أكد عبد الله عسيري، لاعب نادي الهلال السابق، على أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم أثبت أنه الأسوأ في تاريخ نادي الهلال على صعيد المدربين.

الهلال أقال جارديم بسبب سوء النتائج والمستويات

أعلن نادي الهلال مؤخرًا عن إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الزعيم أمام الأهلي المصري، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، بأربعة أهداف دون رد.

الهلال قام بتقييم الفترة الماضية لجارديم، ووجد أنه لم يستطع قيادة الفريق الأزرق لتحقيق طموحات الإدارة برئاسة فهد بن نافل، بالرغم من تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا.

جارديم كان دائمًا ما يعاني من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب سوء نتائج ومستوى الفريق، وهو ما جعله يحتل المركز الرابع بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لماذا جارديم أسوأ من دونيس؟

عسيري يرى أن جارديم تفوق على المدرب اليوناني جورجوس دونيس؛ المدير الفني الحالي لفريق الفتح، ليصبح هو الأسوأ في تاريخ نادي الهلال.

وقال عسيري خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "كنت أتوقع أن أسوء مدرب في تاريخ الهلال هو اليوناني دونيس، ولكن اتضح لي أن جارديم أسوأ من دونيس بكثير، لأنه حاول تغيير هوية نادي الهلال التي نعرفها جميعنا في السنوات الماضية".

عبدالله عسيري - لاعب الهلال السابق :

كنت اعتقد ان "دونيس" أسوأ مدرب مر على الهلال لكن اتضح لي ان "جارديم" هو الأسوأ .. والطاقم الذي اتى معه من موناكو لم يحضر منه الا اقل من 50% ..

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/NLdaEWUAKH — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 24, 2022

لاعب الهلال السابق واصل: "جارديم جاء بخطة لا تتناسب مع الهلال وإمكانياته، فالفريق يمتلك عناصر ولاعبين رائعين، وأي مدرب يستطيع تدريب الهلال، ولكن جارديم كان سيئًا جدًا".

واختتم عبد الله تصريحاته قائلًا: "ما أعرفه أن الطاقم الذي كان مع جارديم في موناكو الفرنسي، لم يأتي بـ50% منه معه في الهلال، وهذا المدرب حاول أن يدفع بلاعبين في مراكز غير مراكزهم الأصلية، وهو ما تسبب في تذبذب نتائج ومستوى الفريق".

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