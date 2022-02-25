"يجب على دياز أن يقود الهلال بنفسه ولا يتركه لنجله!"

يرى عبد الله عسيري لاعب نادي الهلال السابق، على أن تتويج الهلال ببطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، سيكون أمرًا صعبًا للغاية، مطالبًا الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق، بقيادة الفريق الأزرق بنفسه، ولا يتركه لنجله.

الهلال يحتل المركز الرابع بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة من 18 مباراة، ويفرق عنه الاتحاد المتصدر برصيد 48 نقطة من 20 مباراة.

عسيري قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" على قناة 24 الرياضية: "الدوري صعب جدًا، لو كان المتصدر فريقًا غير الاتحاد كنت سأراهن على أن الهلال سيتوج بالدوري، ولكن الاتحاد الآن من أفضل الفرق بالمملكة العربية السعودية".

لاعب الهلال السابق تابع: "الاتحاد فريق من الصعب أن يخسر، تخيل أنه يلعب بدون عناصر مؤثرة جدًا مثل أحمد حجازي وإيجور كورونادو، ومازال يحقق الفوز".

واستطرد قائلًا: "الدوري صعب بالنسبة لنادي الهلال، والتركيز على كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة دوري أبطال آسيا خلال الفترة القادمة".

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واختتم عبد الله عسيري تصريحاته قائلًا: "إن شاء الله الهلال سيكون من جيد للأفضل، ولكن أتمنى أن يقود الأرجنتيني رامون دياز تدريب الفريق بنفسه، وليس نجله مثل المرة الماضية".

عبدالله عسيري - لاعب الهلال السابق :

أتمنى ان يقود "دياز" الفريق بنفسه وليس ولده ..

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/ubotp6vwQC — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 24, 2022

يذكر أن دياز سبق وتولى مهمة تدريب نادي الهلال، وتمت إقالته بسبب تراجع الفريق، وقيل وقتها أنه يقوم بترك تدريب الفريق الأزرق لنجله، وهو ما تسبب في تراجع نتائج الفريق.