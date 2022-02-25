رفع عدد الأجانب وتغيير المواعيد .. الاتحاد الآسيوي يجري تعديلات على دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تصديق المكتب التنفيذي بالاتحاد القاري على مجموعة من التوصيات الاستراتيجية، والتي صدرت عن لجنة المسابقات، ليتم إجراء تعديلات جوهرية على عدد من المسابقات، أبرزها دوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن تلك القرارات هدفها هو استمرار تطور بطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي، بعد التطور الكبير خلال العقد الأخير، ضمن إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد، لتنظيم بطولات على مستوى عالمي يحقق النجاح على مستويات مختلفة.

تغيير موعد انطلاق ونهاية دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، فإن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خلفية رئيس الاتحاد الآسيوي، أوضح التحدثيات الجديدة، خلال الاجتماع الثامن للمكتب التنفيذي، خلال شهر نوفمبر 2021.

أولى القرارات هو تغيير موعد انطلاق ونهاية بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، على أن تقام من فصل الخريف إلى الربيع، بدلًا من الربيع إلى الخريف.

البطولتين سيقاما على امتداد عامين، بداية من نسخة 2023-2024، وهذا القرار تم اتخاذه بعد عملية تقييم شاملة ومشاورات مكثفة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء.

هذا النظام سيمكن نخبة الأندية في آسيا من الاستفادة من نوافذ الانتقال العالمية، وتحسين فرصها بالتعاقد مع لاعبين ومدربين مميزين، بحسب مواعيد انتهاء بطولات الدوريات العالمية، وكذلك تحسين توزيع مباريات الأندية سنويًا، مع المحافظة على توازن مباريات المنتخبات الوطنية.

زيادة عدد الأجانب في قوائم الأندية المشاركة بدوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي

كما اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا حاسمًا في زيادة عدد الأجانب بقوائم الأندية، وذلك بعد مطالبات كثيرة من الأندية، على رأسها الأندية السعودية.

وقرر الاتحاد الآسيوي أن يتم رفع عدد الأجانب في قائمة كل فريق إلى 5 لاعبين من أي جنسية، بالإضافة إلى لاعب واحد آسيوي، ليصبحوا 6 لاعبين أجانب بالفريق، بدلًا من 4 لاعبين بواقع 3 من أي جنسية ولاعب واحد آسيوي.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا النظام أيضًا بداية من نسخة بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد موسم 2023-2024.

AFC Executive Committee approves dynamic enhancements to AFC Club Competitions!



✅ #ACL & #AFCCup will be played in Autumn-Spring from 2023-24 season



✅ 5️⃣+1️⃣ foreign players quota



✅ No more zoning principles for #AFCU17, #AFCU20, #AFCU23 Qualifiershttps://t.co/Mq9fP0Skgf — AFC (@theafcdotcom) February 25, 2022

قرار رفع عدد الأجانب بقوائم الأندية، حظي بمساندة وتأييد من لجنتي المسابقات والفنية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد قرار إزالة الحد الأعلى 3+1 لعدد اللاعبين الذين قيدهم في التسجيل الأولي للفريق، وأيضًا قرار رفع عدد اللاعبين في قائمة التسجيل من 30 إلى 35 لاعبًا خلال الموسم الحالي.

واتخذ الاتحاد الآسيوي أيضًا قرارًا بتغيير نظام الإيقاف بالإنذارات، حيث تم اعتماد نظام إيقاف اللاعب بعد حصوله على 3 إنذارات في 3 مباريات مختلفة، بدلًا من إنذارين في مباراتين متخلفتين.

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