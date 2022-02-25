رد رسمي بشأن منع عرض تصريحات روسو بعد ديربي الرياض

أثير خلال الساعات الماضية الكثير من الجدل، حول منع قنوات "SSC" الناقل الرسمي لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذاعة تصريحات الأرجنتيني ميجيل روسو؛ المدير الفني للنصر، عقب مباراة ديربي الرياض.

النصر خسر أمام الهلال في ديربي الرياض بهدفين مقابل هدف، باللقاء الذي جمع بينهما في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل الفريق الأزرق إلى نصف النهائي.

ما هي تفاصيل اتهام الناقل الرسمي بعدم إذاعة تصريحات روسو؟

أثار الإعلامي الرياضي الشهير عبد العزيز المريسل الجدل، بعدما تسائل عن عدم بث تصريحات ميجيل روسو، عقب مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال.

وكتب المريسل الذي يحظى بمتابعة ضخمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يتسائل عن عدم نشر التصريح، والسبب في اتخاذ هذا القرار.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "الأخوة في شركة الرياضية السعودية، بعد مباراة النصر والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، صرح مدرب النصر روسو تصريحًا مهمًا بعد المباراة، لماذا لم تذيعونه؟، من أعطاكم الأمر في عدم نشر التصريح؟ نحتاج أن نعرف ذلك وسبب عدم النشر!".

الاخوان في شركة الرياضة السعودية

بعد مباراة #النصر_الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين ، صرح مدرب #النصر روسو تصريحاً مهماً بعد المباراة

لماذا لم تذيعونه !؟

من اعطاكم الأمر في عدم نشر التصريح !؟

نحتاج ان نعرف ذلك و سبب عدم النشر !!@ssc_sports — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 23, 2022

ما هو رد قناة " SSC " على اتهام المريسل بعدم بث تصريحات روسو عقب الديربي؟

الإعلامي الرياضي نايف المطيري، مُقدم برنامج "شوت" عبر قنوات "SSC" رد على هذا الاتهام، مؤكدًا على أن التصريح تم بثه بشكل طبيعي، وأن ما تردد عن هذا الأمر غير صحيح.

المطيري قال: "تصريح المدرب روسو تم بث وعرضه عبر برنامج "شوت"، وموجود بالدليل، حيث يتواجد على موقع شاهد ببرنامج شوت الحلقة 53 موسم 2022".

وتابع: "نؤكد في قنوات SSC أننا متمسكين بمحاسبة كل من قام ببث معلومات مغلوطة من أجل إثارة الشارع الرياضي".

ماذا قال روسو خلال حديثه عقب ديربي الرياض؟

وأعاد المطيري بث تصريحات روسو مرة أخرى، حيث قال المدرب الأرجنتيني: "الحكم فقط هو من يتحمل مسؤولية نتيجة المباراة، وأنا مصدوم بكمية الأخطاء التحكيمية التي تحدث ضد النصر".

روسو تابع: "كمية الأخطاء تلفت الانتباه ضد النصر بالمباريات الأخيرة، في مباراة مثل ربع النهائي، وتحدث أخطاء مثل ذلك، فهي ليست مقبولة، وتجعلنا لا نتحدث الفنيات وحيثيات المباراة، وكرة القدم ليست مثلما شاهدنا".

وعلق المطيري بعد بث تصريحات روسو قائلًا: "الصورة واضحة أمام الجميع، إذا أردتم التأكد اذهبوا إلى شاهد للحلقة 53 موسم 2022، وستجدون التصريحات تم إذاعتها بشكل طبيعي".

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