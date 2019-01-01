أرتيتا يُفسر أسباب تراجع بيبي مع أرسنال

تحدث أيضاً عن فرصه في اللعب كأساسي الفترة القادمة

يعتقد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، أن الحالة التي يمر بها الفريق خلال هذا الموسم، هي السبب الرئيسي وراء انخفاض مستوى الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.

نجم ليل السابق انضم للمدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بـ72 مليون جنيه إسترليني، ولكنه لم يقدم المستوى المطلوب مع المدرب السابق أوناي إيمري.

أرتيتا لم يدفع باللاعب في الظهور الأول له كمدرب لأرسنال أمام بورنموث الخميس الماضي بالبريميرليج، حيث أشركه كبديل في الدقيقة 82 بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وقال المدرب الإسباني عن بيبي:"أرى العديد من الأسباب لهبوط مستواه، قدومه من دوري مختلف مثل الفرنسي، وسط فريق يعاني ولا يؤدي بطريقة جيدة".

وأضاف:"البيئة المحيطة لم تكن المناسبة له للتأقلم ونحن أيضاً نتحمل المسؤولية لمساعدته على الدخول بأجواء الفريق والتعلم والتطور".

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وتابع:"لو كانت لديه القابلية على التعلم والعمل بجد فأثق في قدرته ليصبح لاعباً على أعلى مستوى ممكن، المشكلة الرئيسية الآن هي الثقة، لذلك عليه إقناعي في التدريبات للمشاركة بشكل أساسي، ولكني أؤمن بإمكانياته وما يستطيع تقديمه للفريق".

وتأتي تصريحات أرتيتا قبل المواجهة القادمة لأرسنال أمام تشيلسي بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات غداً الأحد، حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر بـ24 نقطة بفارق 8 نقاط عن البلوز أصحاب المركز الرابع.