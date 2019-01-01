صراع بين بايرن ميونخ ويوفنتوس وسان جيرمان لضم تيرشتيجن

هل يرحل تيرشتيجن عن برشلونة؟

تتصارع أندية يوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ على التعاقد مع مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

تيرشتيجن لديه عقد ينتهي في 2022 بقيمة شرط جزائي تصل إلى 180 مليون يورو بينما يسعى النادي الكتالوني لمنحه عقدًا جديدًا خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ بايرن ميونخ يبحث عن خليفة لمانويل نوير وبانضمام أوليفر كان، أكبر مدعم لترشتيجن في المنتخب الألماني، مطلع العام المقبل لمجلس الإدارة سوف يكون هناك خطوات جدية لإعادة صاحب الـ 27 عامًا للبوندسليجا.

وسوف يصل كان إلى منصب المدير التنفيذي بديلًا لكارل هانز رومينيجه في 2022 وهو العام الذي ينتهي فيه عقد تيرشتيجن.

كما يخطط يوفنتوس للتعاقد مع الحارس الألماني في ظل تراجع مستوى تشيزني وكبر سن جيانلوجي بوفون، فيما يرى باريس سان جيرمان أنّ كيلور نافاس، صاحب الـ 33 عامًا، ليس مؤهلًا للاستمرار لسنوات طويلة لحراسة مرمى الفريق.

ولن يوافق النادي الكتالوني على بيع تيرشتيجن بأقل من 100 مليون يورو إلا أنّ الأولوية استمرار الحارس لكونه أحد أهم العناصر الأساسية في الفريق كما أنّه يفضل الاعتزال في برشلونة.

جدير بالذكر أنّ شالكه أعلن رحيل حارسه ألكسندر نوبل بنهاية الموسم الجاري ومن المتوقع أن ينضم إلى بايرن ميونخ.