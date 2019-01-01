بيبي: أرسنال يريد الدوري الأوروبي

الإيفواري انضم هذا الصيف لصفوف المدفعجية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث نيكولاس بيبي، النجم الإيفواري الجديد في أرسنال، عن طموحات الفريق في الموسم على الصعيد المحلي والأوروبي.

بيبي انضم لصفوف أرسنال قادماً من ليل مقابل قرابة 80 مليون يورو هذا الصيف ليصبح أغلى لاعب إفريقي بالتاريخ.

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وقال بيبي مع الموقع الرسمي للنادي: "اختياري أرسنال بسبب طموح النادي، الفريق يريد العودة لدوري الأبطال وأنا شخص طموح، لذا هو خيار منطقي".

وأضاف: "أنا منجذب للبريميرليج لأنه دوري قوي والأفضل بالعالم، الهدف هذا الموسم هو تحقيق الدوري الأوروبي، هي منافسة قارية وهدفنا التحسن عن الموسم الماضي".

وختم: "أنا مازلت جديداً على نظام اللعب، وأتعلم الإنجليزية حتى أتفاهم بشكل أفضل مع زملائي، كون إيمري يتحدث الفرنسية يساعد كثيراً".

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وشارك بيبي في مباراتي نيوكاسل وبيرنلي مع أرسنال، ولعب مجموع 63 دقيقة في اللقاءين.