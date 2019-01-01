نجل مالك آرسنال: هدفنا الفوز بالبريميرليج

جوش كرونكي يدافع عن ميركاتو آرسنال ويؤكد اللعب من أجل الفوز بالدوري

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال جوش كرونكي نجل مالك نادي آرسنال إن الحديث عن الميركاتو الذي قام به الفريق بشكل سلبي أمر مضحك بالنسبة له.

وكان آرسنال تعاقد مع كل من كيران تيرني ونيكولاس بيبي وداني سيبايوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلى ذلك، يرى كرونكي أن الفريق بات مستعدًا للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

وأضاف: "لقد قمنا بالتدعيمات اللازمة والتي يحتاجها المدرب، الفريق بات خاليًا من النواقص التي كانت موجودة سابقًا"

وتابع: "لن نخفي أننا نشارك في هذا الموسم من أجل الفوز بالبريميرليج، نرى أنفسنا قادرين على المنافسة والتتويج في النهاية"

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يذكر أن آرسنال كان قد أنهى موسمه الماضي في المركز الخامس على سلم الترتيب في البريميرليج، كما حل وصيفًا للدوري الأوروبي.