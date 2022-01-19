بسبب ميسي .. برشلونة يصرف النظر عن ضم نجم تشيلسي

بدأ نادي برشلونة الإسباني في التفكير بصرف النظر عن فكرة التعاقد مع أندرياس كريستنسن مدافع نظيره تشيلسي الصيف القادم.

المدافع الدنماركي عقده ينتهي في يونيو المقبل، بالإضافة لكل من أنطونيو روديجر وسيزار أثبيليكويتا، وسط اهتمام من كبار أوروبا بضمهم.

وتشير الأوضاع الحالية إلى إمكانية انتقال روديجر إلى أي من ريال مدريد وبايرن ميونخ، بوجود منافسة شرسة بين الفريقين على ضمه.

هل ينتقل كريستنسن إلى برشلونة؟

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تجديد الدولي الدنماركي أصبح محل الكثير من الشكوك الفترة الأخيرة بسبب مطالب اللاعب وممثليه.

ويأتي ذلك بسبب المطالب المالية الخاصة به، بالإضافة لرغبته في اللعب بصفة أساسية في المستقبل، وهو ما نتج عنه حدوث الاختلاف بين الطرفين.

وانتشرت هذه الأنباء كالنار في الهشيم بين الأندية الأوروبية، ويوجه برشلونة أنظاره نحو اللاعب لضمه بالمجان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.

مصاعب مالية وشقيق ميسي

الشركة المسؤولة عن المدافع الدنماركي هي ذاتها التي تعمل مع لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوان، والمطالب الاقتصادية الخاصة بالحقوق التمثيلية ستكون في غاية الصعوبة.

ويعمل لدى الشركة كذلك رودريجو ميسي، شقيق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رحل عن الفريق في الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقات ليست في أفضل حالاتها بين هذه الشركة وبرشلونة بعد رحيل ميسي، وهو ما يجعل الصفقة شبه مستحيلة بالوضع الحالي.

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