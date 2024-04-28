باريس بطلًا للدوري الفرنسي.. إنريكي يغري مبابي برباعية تاريخية قبل الرحيل!

50 لقبًا في تاريخ النادي!

حصد باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي رسميًا اليوم الأحد، مستفيدًا من سقوط ملاحقه موناكو أمام مضيفه ليون بنتيجة 2-3، ضمن الجولة 31 من المسابقة.

ورفع ليون رصيده، بهذا الفوز، إلى 44 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد موناكو عند 58 نقطة في المركز الثاني، متخلفا بفارق 12 نقطة عن العملاق الباريسي، الذي ضمن اللقب قبل 3 جولات على النهاية.

وتأجل تتويج بي إس جي بالدوري الثالث على التوالي والـ12 في تاريخه أمس السبت، بعد تعادله 3-3 مع لوهافر، ليبتعد بصدارة أكثر الأندية الفائزة باللقب.