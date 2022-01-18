"رحيل صلاح عن ليفربول جنوني" الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي يرفض رحيل المصري

يعتقد آلان شيرار، الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، سيستمر مع الريدز، ولن يرحل قبل نهاية عقده كما ترددت الأنباء في الفترة الأخيرة.

وينتهي عقد الفرعون المصري مع ليفربول، في صيف 2023، ودخل في مفاوضات مع فريقه لتجديد العقد، ولكن حتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق مادي بشأن العقد الجديد.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد ربطت صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول، خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم التوصل لاتفاق بشأن العقد الجديد، وبناء على تصريحات سابقة التي رحب فيها بفكرة خوض تحد جديد والرحيل عن ليفربول.

ومن جانبه كشف صلاح في تصريحات سابقة، أنه يريد أن يستمر في ليفربول، ولا يطلب أشياء جنونية في عقده مع ليفربول، مشددًا على حبه للنادي وللجماهير، ولكن أمر التجديد أصبح الآن في يد الإدارة.

ويرى شيرار أن إدارة ليفربول، لن تترك نجمها يرحل بسهولة، وقال في تصريحات صحفية: "ما فعله وحققه مع ليفربول، أمر مذهل للغاية".

وأضاف: "لا أستطيع التخيل أن تتركه الإدارة يرحل بالمجان بعد نهاية عقده، أو حتى بيعه لا يمكن لهذا أن يحدث، صلاح في وضع قوي للغاية، وكلما طالت مدة المفاوضات أصبح صلاح في وضع أقوى فعقده يقترب من نهايته".

وأتم تصريحات قائلًا: "لا يمكنهم السماح له بالرحيل مجانًا، في اعتقادي أن الأمر سينتهي بحصول صلاح على ما يريد وسيستمر مع ليفربول بعقد جديد".

جدير بالذكر أن صلاح شارك مع ليفربول في هذا الموسم في 26 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 23 هدفًا وصنع تسعة آخرين، ويتصدر ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 16 هدفًا.