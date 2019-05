برشلونة يواصل مطاردة ريال مدريد بهدف سواريز في ليفربول

نجح المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة، في هز شباك فريقه السابق ليفربول بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سواريز افتتح التسجيل للفريق الإسباني بعد 25 دقيقة من زمن اللقاء، ليضع فريقه في الأفضلية بالمباراة المقامة بين الفريقين على ملعب كامب نو.

باريس سان جيرمان يغري دي خيا بأعلى راتب في العالم

الهدف يجعل سواريز قد تمكن من تسجيل 25 هدفاً مع برشلونة لمدة 5 مواسم متتالية حتى الآن.

وأحرز الأوروجوياني 25 هدفاً في موسم 2014/2015، ثم 59 في الموسم التالي، و37 و31 و25 بالموسم الحالي.

كاسياس يتعرض لأزمة قلبية في تدريبات بورتو

وبهدف سواريز يصبح برشلونة ثاني الفرق تسجيلاً لـ500 هدف أو أكثر في دوري الأبطال، بعد ريال مدريد صاحب الـ551 هدف.

2 - @FCBarcelona are the second team in the @ChampionsLeague history to score 500+ goals in the competition, after (551). Milestone. pic.twitter.com/Br6zXF0j3C