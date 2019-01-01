كاسياس يتعرض لأزمة قلبية في تدريبات بورتو

تعرف على مرض كاسياس في تدريبات بورتو

تعرض إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، إلى أزمة قلبية في تدريبات الفريق وانتقل على أثرها إلى المستشفى.

كاسياس جدد عقده في مارس الماضي لموسم إضافي مع الفريق البرتغالي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ صاحب الـ 37 عامًا تعرض لأزمة قلبية وانتقل للمستشفى وتم وضع قسطرة له.

وأشارت إلى أنّه لا يوجد أي خطورة على صحة الحارس الإسباني وقد يغادر المستشفى خلال الأيام المقبلة، إلا أنّه لن يلعب مع الفريق لنهاية الموسم.

صاحب الـ417 هدفًا في الليجا حتى الآن👌



في مثل هذا اليوم عام 2005 ... كان هدف ميسي في شباك الباسيتي هو بمثابة شهادة ميلاد للاعب الذي أسحر الملايين بأهدافه وتهاوت الأرقام القياسية بين أقدامه 👑💙❤️



pic.twitter.com/YxzFzqvVSi — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 1, 2019

جدير بالذكر أنّ بورتو يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن بنفيكا المتصدر.