برشلونة يسعى لحل وسط يعيد بيانيتش إلى إيطاليا

رحيل ميراليم بيانيتش عن برشلونة مرهون باللاعب نفسه؛ والنادي الكتالوني يرغب في الوصول إلى حل وسط.

يقترب ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة من العودة إلى إيطاليا.

عودة اللاعب قد يعطلها هو نفسه لكن برشلونة حاليًا يعمل على تسهيل عملية العودة والوصول إلى حل وسط مع اللاعب البوسني.

من مهتم بضم بيانيتش؟

تهتم عدة أندية بالحصول على خدمات ميراليم، معظمها من الدوري الإيطالي الذي لعب فيه في روما ويوفنتوس كما يرغب بطل الموسم الماضي إنتر أيضًا في ضمه.

انتقل بيانيتش الصيف الماضي من يوفنتوس إلى برشلونة في صفقة تبادلية انتقل فيها لاعب خط الوسط البرازيلي أرتور ميلو من برشلونة إلى يوفنتوس.

كيف يخرج بيانيتش من برشلونة؟

الأندية الإيطالية الثلاثة عرضت استعارة اللاعب من برشلونة لكن على اللاعب أولًا تقليص راتبه.

بحسب صحيفة سبورت الكتالونية فبيانيتش لم يظهر نيته في التخلي عن راتبه وقبول راتبًا أقل مما يتقاضاه مع برشلونة حاليًا.

لكن إدارة برشلونة لم تفقد الأمل وتعمل جاهدة للوصول إلى حل وسط مع اللاعب لخروجه من النادي.

وتضرب أزمة مالية كبيرة نادي برشلونة المُطالب بتقليص رواتب لاعبيه ومعادلة إنفاقه مع دخله خاصة بسبب الديون التي جاوزت المليار دولار.

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