من سيظفر به في النهاية؟

انضم توتنهام إلى لائحة الطامحين في الحصول على توقيع نجم ميراليم بيانيتش خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل تعقد وضع الدولي البوسني في كامب نو.

برشلونة يتمنى أن ينجح في التخلص من بيانيتش هذا الصيف لتقليل فاتورة الأجور حتى يتسنى له التوقيع مع لاعبين جدد وكذلك تأمين استمرار ليونيل ميسي في إقليم كتالونيا.

بيانيتش بالفعل خارج حسابات المدرب رونالد كومان منذ الموسم الماضي، وقد ألمح في أكثر من مناسبة إلى نيته المغادرة إن استمر الوضع على ما هو عليه.

صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها قالت أن توتنهام أرسل عرضًا لبرشلونة من أجل الحصول على خدمات بيانيتش على سبيل الإعارة، من خلال مديره الرياضي فابيو باراتيشي.

السبيرز من جهة أخرى لديهم أزمة وجود يوفنتوس بقوة في الصورة، إذ يحاول البيانكونيري إعادة صاحب الـ31 عامًا خاصةً مع عودة ماسيميليانو أليجري لقيادة الفريق.

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العلاقة المميزة بين أليجري وبيانيتش تحفز اللاعب على العودة إلى أليانز ستاديوم، وإن كان ذلك سينطوي في المقام الأول على قيامه بتخفيض راتبه ليتماشى مع الوضع الاقتصادي الصعب في مدينة تورينو.

ووجبت الإشارة هنا إلى أن سبورت أكدت رفض بيانيتش لعروض وصلت له من إنتر وميلان، حيث كانت رغبته واضحة بارتداء قميص يوفنتوس في حال أن عاد لإيطاليا مجددًا.

التوقعات تسير في أن بيانيتش سيخرج من كامب نو هذا الصيف، ولكن لن يكون رحيله بصيغة البيع، بل بالإعارة لمدة عامين، سواءً ليوفنتوس أو توتنهام أو أي نادٍ آخر من المهتمين به كباريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر أن برشلونة في طريقه لفقدان لاعب آخر وهو جونيور فيربو، الذي أتمم اتفاقه بالفعل مع ليدز يونايتد على الانتقال إليهم في صفقة ستدخل 15 مليون يورو لخزائن البلوجرانا.