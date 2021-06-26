باريس يتطوع لمساعدة برشلونة على التخلص من بيانيتش

تشيلسي أيضًا يريد ضم اللاعب

يطمح نادي برشلونة الإسباني، في التخلي عن لاعبه ميراليم بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان بضمه.

بيانيتش انتقل إلى برشلونة قادمًا من يوفنتوس في صفقة تبادلية مع أرتور ميلو، ولكنه فشل في إثبات نفسه مع المدرب رونالد كومان.

الوضع الحالي يشير إلى رغبة برشلونة القوية في التخلي عن بيانيش، لعدم حاجة كومان لخدماته الموسم القادم.

هل تقدم باريس بعرض لضم بيانيتش؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت هذه الأنباء عبر وسائل إعلام فرنسية، حول اهتمام ماوريسيو بوتشيتينو بضم بيانيتش.

ويأتي ذلك بناء على طلب المدرب الأرجنتيني، الذي يسعى لتقوية خط وسطه بأقصى صورة ممكنة بعد ضم جورجينيو فاينالدوم بالمجان من ليفربول.

ويؤمن بوتشيتينو أن ضم بيانيتش مع بعض الصفقات الأخرى، سيعزز من حظوظه على المنافسة على دوري أبطال أوروبا واستعادة لقب الدوري الفرنسي.

لماذا يريد برشلونة التخلي عن بيانيتش؟

اللاعب يبلغ من العمر الآن 31 سنة وفرص تطوره تبدو غاية في الصعوبة، لذلك بيعه يعتبر هو الحل الأمثل في الوقت الحالي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت في تقرير لها أن برشلونة يعمل حاليًا على خفض الرواتب في النادي بسبب الأزمة المالية.

وهو ما يضع بيانيتش على قائمة البيع للتخلص من راتبه، وسط اهتمام تشيلسي أيضًا بالتعاقد معه هذا الصيف.

ماذا قدم بيانيتش في موسمه الأول مع برشلونة؟

اللاعب ظهر في 30 مباراة مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الماضي، ولكن أغلب مشاركاته كانت كبديل.

الدولي البوسني لعب 1295 دقيقة على مدار الموسم، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف بقميص النادي حتى الآن.

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