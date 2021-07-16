شرط جريزمان يهدد الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتليتكو مدريد

الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتليتكو مدريد مهددة بسبب شرط أنطوان جريزمان.

يبدو أن خطط برشلونة للتخلص من لاعبيه تواجه كل يوم بأزمة جديدة؛ آخر هذه الأزمات مرتبطة برحيل الفرنسي أنطوان جريزمان.

وتتداول الصحف الإسبانية مؤخرًا الأنباء عن صفقة تبادلية بين برشلونة وأتليتكو مدريد؛ جريزمان يعود إلى أتليتكو وساؤول نيجويز إلى برشلونة.

ما طلب جريزمان للعودة إلى أتليتكو؟

راتب اللاعب الفرنسي السنوي الذي يبلغ 20 مليون يورو دون ضرائب ربما سيكون السبب في إفشال الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتليتكو.

ويعد جريزمان ثاني أعلى راتب في برشلونة بعد ليونيل ميسي.

يرفض اللاعب بحسب مجلة أونز مونديال تقليص راتبه إن انتقل إلى أتليتكو مدريد ويطلب من برشلونة دفع فارق الذي سيتقاضاه مع أتليتكو.

وضم برشلونة المهاجم الفرنسي في صيف 2019 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتليتكو مدريد.

ما رد برشلونة على دفع جزء من راتب جريزمان؟

يرفض برشلونة رفضًا قاطعًا دفع جزء من راتب جريزمان بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو.

الفريق الكتالوني يرغب في تقليص فاتورة رواتب لاعبيه ليتماشى مع الدين العام ودخل النادي ليتمكن من تسجيل لاعبيه الجُدد والتجديد لقائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي.

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