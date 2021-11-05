برشلونة يستقر على بديل أجويرو من الدوري الإنجليزي

بدأ نادي برشلونة الإسباني، في البحث عن الخيارات الهجومية المتاحة أمامه، لتعويض غياب المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

نجم برشلونة سقط خلال مواجهة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني، لمعاناته من مشكلة في عضلات القلب.

الفحوصات الأولية أكدت أن مشكلة أجويرو ستحتاج لفترة تصل إلى 3 أشهر من أجل التعافي والعودة بشكل كامل للملاعب.

من هو بديل أجويرو؟

إذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسية، أكدت أن برشلونة يريد التعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

اللاعب عقده ينتهي مع الشياطين الحمر الصيف القادم، ولا توجد أي مؤشرات في الوقت الحالي حول توقيعه على عقد جديد.

وهو ما يتيح لبرشلونة الفرصة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، بمقابل مادي مخفض، أو بالمجان في حالة الاتفاق مع يونايتد على ذلك.

ماذا قدم كافاني مع مانشستر يونايتد هذا الموسم؟

صاحب الـ34 سنة عانى من بعض المشاكل البدنية، وكذلك تقلص دوره بعد قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمانشستر.

كافاني ظهر في 8 مباريات بكل البطولات، بمجموع 274 دقيقة فقط، ونجح في هز الشباك مرة وحيدة أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي.

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