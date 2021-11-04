حتى بعد رحيله .. كومان يتسبب في أزمة لبرشلونة

أصبح وداع رونالد كومان لبرشلونة حقيقة واقعة منذ الأسبوع الماضي، ولكن المفاوضات تظل جارية لإنهاء تعاقده بصورة ودية.

النادي الكتالوني قرر التخلي عن الهولندي، بعد الخسارة من رايو فاييكانو، ليأتي سيرجي بارجوان بدلًا منه بصورة مؤقتة.

برشلونة حاليًا يتفاوض مع مدربه المقال، لإيجاد الصورة المالية الأنسب لإنهاء التعاقد بين الطرفين.

ماذا يطلب كومان من برشلونة؟

الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، أكد أن مطالب كومان بعيدة كل البعد عن ما ينوي برشلونة دفعه في الوقت الحالي.

برشلونة عرض دفع مبلغ 7.5 مليون يورو لكومان على دفعتين، العرض الذي رفضه الهولندي حيث يراه قليلًا بصورة كبيرة.

ويطلب مدرب برشلونة المقال تعويضًا قدره 12 مليون يورو، يجب أن يضاف إليه مكافأة العام الماضي، وهو ما يبعد عن ما يعرضه النادي الكتالوني.

الوضع حاليًا لا يبشر بالتوصل لاتفاق قريب، لكن المفاوضات جارية لتصفية عقد المدرب الهولندي، للتفرغ إلى ملف المدرب الجديد.

من هو المدرب القادم لبرشلونة؟

تشافي هيرنانديز نجم النادي الكتالوني السابق هو الأقرب حاليًا، رغم تمسك نادي السد القطري بخدماته حتى هذه اللحظات.

برشلونة منح السد مهلة حتى غدًا، الجمعة، لإنهاء الموقف بصورة ودية، وبعدها قد يضطر النادي لدفع الشرط الجزائي في عقد تشافي للتعاقد معه.

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