برشلونة يوجه بوصلته إلى مانشستر سيتي ويسعى لخطف جوهرة جديدة

دخل برشلونة على خط الصراع مع كبار أندية أوروبا من أجل التعاقد مع أحد أهم مواهب كرة القدم العالمية في الآونة الأخيرة، جيمس ماكاتي، والذي ينشط مع شباب مانشستر سيتي في اللحظة الراهنة ويلعب بمنتصف الملعب.

ولا يعد برشلونة هو النادي الوحيد الذي يطمح في التوقيع مع صاحب الـ18 عامًا، حيث يجد الكتلان أنفسهم وسط قائمة طويلة من المهتمين بماكاتي يأتي على رأسها مانشستر يونايتد والغريم التقليدي ريال مدريد بجانب أياكس وأتلتيكو مدريد وغيرهما.

وينتهي عقد ماكاتي مع مانشستر سيتي بعد 18 شهرًا من الآن، مما يعني أنه وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق معه بشأن التجديد في الأشهر المقبلة قد تفضل إدارة النادي الإنجليزي بيعه في الميركاتو الصيفي حتى لا يرحل مجانًا في العالم التالي.

برشلونة بدوره يريد الاستفادة من هذه الوضعية للظفر بماكاتي، مع إغراءه بفرصة المشاركة بصورة مباشرة مع الفريق الأول خصوصًا وأن مركز منتصف الميدان الهجومي هو موضع أزمات كبرى في كامب نو بالفترة الأخيرة وفي حاجة إلى لاعبين من ذوي الجودة العالية مثله.

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ما يوضح القوة الهائلة التي يتمتع بها ماكاتي هي الأرقام، حيث سجل 15 هدفًا في 14 مباراة مع شباب مانشستر سيتي هذا الموسم، وفي آخر مباريات دوري أبطال أوروبا للشباب سجل ثلاثية ضد كلوب بروج.

بجانب المنافسة الشرسة التي يلقاها برشلونة من أندية أخرى، تحاول إدارة مانشستر سيتي الإبقاء على اللاعب لا سيما وأن بيب جوارديولا هو أحد أكثر المنبهرين والمعجبين بالأداء الذي يقدمه مع الشباب، حتى أنه قرر تصعيده للفريق الأول بالفترة المقبلة لمحاولة إقناعه بأنه جزء أساسي من مخططاته المستقبلية.

تبقى الإشارة في النهاية إلى أن برشلونة لا يمتلك موارد مالية ضخمة للتعاقد مع ماكاتي أو غيره من اللاعبين بسبب الأزمة الاقتصادية الأخيرة، فيما يستطيع مانشستر سيتي وكذلك العديد من الأندية الأخرى منح اللاعب عروضًا أفضل على صعيد الراتب وكل شيء.