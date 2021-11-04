تشافي مدربًا لبرشلونة مهما حدث.. يوم الجمعة آخر فرصة لإنهاء الأمور "وديًا"

سيكون يوم الجمعة حاسمًا في مصير تشافي هيرنانديز ووصوله إلى برشلونة، حيث سيعقد مدرب السد اجتماعًا نهائيًا مع رئيس ناديه، الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني لإنهاء أمر رحيله إلى البرسا.

ويتواجد في اللحظة الراهنة نائب رئيس برشلونة، رافا يوسيتي، بجانب المدير الرياضي ماتيو أليماني، في قطر من أجل التفاوض حول إنهاء عقد تشافي مع السد وقدومه لتدريب البلوجرانا خلفًا لرونالد كومان.

وحتى يوم الخميس، لم تسفر الاجتماعات التي عقدها الطرفين عن نتيجة، حتى أن تشافي نفسه جلس مع رئيس السد لكن من دون الوصول إلى اتفاقٍ مرضٍ لجميع الأطراف.

صحيفة "سبورت" أشارت في أحدث تقاريرها أن صباح الجمعة سوف يشهد اجتماعًا نهائيًا بين تشافي ورئيس السد للتفاوض حول رحيله، والرغبة مشتركة بين الثنائي أن يتم ذلك بصورة ودية.

لكن في الوقت نفسه فإن كل الخيارات مفتوحة، ففي حالة أن واصل السد موقفه الرافض لرحيل تشافي، قد تضطر إدارة برشلونة لدفع الشرط الجزائي وتخليص مدربها الجديد من براثن ناديه السابق.

أما في حالة أن تم الاتفاق وديًا بين الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وتشافي يوم الجمعة، فبعدها بساعات قليلة سيتم الإعلان عن تولي المدرب قيادة برشلونة رسميًا وإنهاء علاقته مع عيال الذيب.

يشار هنا إلى أن الشرط الجزائي الموجود في عقد تشافي مع السد يبلغ خمسة ملايين يورو، لكن نظرًا للأزمة المالية التي يمر بها برشلونة فالنادي يفضل إما عدم دفع هذه القيمة أو جدولة المبلغ.

في كل الأحوال، تؤكد سبورت أن تشافي سوف يجلس على مقاعد بدلاء برشلونة بعد التوقف الدولي بأي طريقة ممكنة، النادي لن يفرط فيه ورغبة المدرب نفسه هي العودة إلى كامب نو مجددًا.

وكان تشافي قد قاد السد للتعادل أمام الدحيل يوم الأربعاء بثلاثة أهداف لكل فريق، ليحافظ على صدارته للدوري القطري، بينما يستعد برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو يوم السبت بقيادة المدرب المؤقت سيرجي بارجوان.