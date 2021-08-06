برشلونة يبدأ مرحلة ما بعد ميسي.. ويتفق مع نجم ليل

بدأ نادي برشلونة تحركاته في سوق الانتقالات بعد التأكد من رحيل ليونيل ميسي.

يصر جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني على أن تكون مرحلة ما بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة النادي ناجحة، ومن أجل ذلك سيتحرك سريعًا في سوق الانتقالات.

لابورتا عقد صباح الجمعة مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن انهيار مفاوضات التجديد مع ميسي، رغم رغبة اللاعب الواضحة في البقاء، وشدد على الإرث الكبير الذي تركه الأرجنتيني مع "البلوجرانا".

وقال لابورتا: "ليو ترك إرثًا ممتازًا. صنع التاريخ وهو الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي. ترك بصمته. الآن نبدأ مرحلة جديدة، وسيكون دائمًا ما قبل وما بعد ليو مثل كوبالا ويوهان. ميسي ترك الكثير من البهجة والصور في تاريخ النادي. النادي ممتن له إلى الأبد".

ومن أجل نجاح مرحلة ما بعد ميسي، فإن برشلونة قد تمكن من التوصل إلى اتفاق مع نادي ليل الفرنسي من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس.

موقع "le10 sport" الفرنسي أكد على اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات ريناتو سانشيس، وأن الناديان اقتربا بالفعل من التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى وجود أرضية مشتركة بين الجانبين، وأن ريناتو وممثليه يستعدون بالفعل إلى زيارة برشلونة خلال الأيام المقبلة، بعد أن اتفق الطرفان على البنود الشخصية.

وكشف المصدر ذاته أن الاتفاق بين الناديين سيكون سهلًا للغاية بعد إنهاء التفاوض مع سانشيس وممثليه.

وإذا ترك ليل، بطل الدوري الفرنسي، سانشيس يرحل فإن ذلك سيكون بمقابل مادي جيد، رغم أن برشلونة ليس لديه سيولة مالية كافية.

ولا ينوي ليل الموافقة على صفقة إعارة مع خيار الشراء، حيث يرغب النادي الفرنسي في استعادة ما دفعه من أجل التوقيع مع ريناتو سانشيس، المراقب أيضًا من قبل ليفربول الإنجليزي.

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