تيباس يرد على لابورتا : عوائد الدوري الإسباني هي الحل لمشاكلك

أزمة محتدمة بين برشلونة ورابطة الليجا

رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، على تصريحات جوان لابورتا حول الاتفاقية الشهيرة مع "CVC" بخصوص ضخ المزيد من الأموال بميزانية أندية البطولة.

برشلونة أعلن مؤخرًا عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب الأزمة المالية للنادي وضوابط اللعب المالي النظيف في الليجا.

جوان لابورتا رئيس برشلونة خرج لتوضيح الأمور في مؤتمر صحفي، ليصف اتفاقية "CVC" بالرهن العقاري للنادي لمدة نصف قرن.

كيف رد تيباس على لابورتا؟

رئيس رابطة الدوري الإسباني قال عبر "تويتر":" مرحبًا جوان لابورتا، أنت تعلم أن عملية CVC لا ترهن حقوق البث التليفزيوني لبرشلونة لمدة 50 سنة".

وأضاف:"ما تفعله الاتفاقية هو أنها تتمتع بقيمة أكبر لجميع الأندية وبالتالي يمكنك رهنها لبنوك ناديك وحل الديون الكبيرة التي تعاني منها، إنها الحل لمشاكلك".

Hola @JoanLaportaFCB , sabes que la operación de CVC, no hipoteca los derechos de tv del @FCB 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y asi tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda.Asi lo entendias hace horas.#Solucion pic.twitter.com/v3OdpC9ziq — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 6, 2021

وتابع في تغريدة أخرى:"أنت قلت مؤخرًا إننا أفلسنا، نحن الآن قيمتنا وصلت إلى 24.250 مليون يورو، لذلك هناك مجال كبير للنمو، أنت تشعر بالقلق حول مستقبل الليجا الذي تخليت عنه".

واستكمل:"لقد ثبت أنك مخطئ في النهاية بعد ظهور كل هذه الأدلة للناس".

هل رد لابورتا على تيباس؟

رئيس برشلونة سئل خلال المؤتمر الصحفي الخاص برحيل ميسي عن تغريدة تيباس ليكون رده مختصرًا.

الرد جاء في بدايته "مرحبًا خافيير"، وانتهى بجملة "أعز خافيير".

ما هي شركة Cvc، وما هو مشروعها مع الليجا؟

إنها واحدة من الشركات الاستثمارية التي تعرف صناعة الرياضة بشكل أفضل على المستوى الدولي، وكانت بالفعل لها استثمارات في فورمولا 1 وموتوجيبي بأعظم فترات توسعها العالمي.

كما تطمح الشرطة إلى إحداث ثورة في التنس والكرة الطائرة، ودخلت عالم كرة القدم مؤخرًا بالعرض نفسه على الدوري الإيطالي ولكن أعضاء السيري آ رفضوه في أكتوبر الماضي.

يبدو الأمر كما ولو أن رابطة الدوري الإسباني قد استأجرت وكالة خارجية لتحسين نشاطها التجاري، وهي تدفع مقابل ذلك. التحالفات الاستراتيجية وبيع الرعاية والمساحات المواضيعية والأعمال التلفزيونية، وهي الفكرة التي رفضها كل من ريال مدريد وبرشلونة.

أما الصندوق الأمريكي فوضع 2.7 مليار مقابل مشاركة 10٪ من الأعمال التجارية وحسابًا للمشاركة في الفوائد المستقبلية التي تم الحصول عليها من هذا النشاط.

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