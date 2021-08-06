قنبلة جديدة .. اجتماع عاجل بين تشيلسي ووكلاء ميسي

صفقة باريس سان جيرمان في خطر

يستمر مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الاستحواذ على عناوين المواقع والصحف العالمية، والآن مع حلقة جديدة في هذا المسلسل بطلها تشيلسي!

برشلونة خرج أمس، الخميس، للإعلان عن رحيل ميسي بشكل نهائي، بعد الفشل في تسجيله مع الفريق الموسم القادم بسبب الأزمة المالية.

مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، هما الأقرب الآن في المنافسة على الظفر بتوقيع صاحب الـ34 سنة، ولكن رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي قرر التدخل.

صحيفة "as" الإسبانية، قالت إن روميلو لوكاكو كان هو الهدف الرئيسي للبلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن زلزال ميسي دفعهم للتحرك.

وأوضحت أن أبراموفيتش يضع عينيه الآن على ميسي أيضًا، وطلب لقاءًا عاجلًا مع وكلاء ميسي عبر وسيط إنجليزي لبدء المفاوضات.

تشيلسي يؤمن جيدًا أن الأمور أصبحت صعبة على سيتي بعد صرف 100 مليون جنيه استرليني لضم جاك جريليش، لذلك المنافسة ستكون مقتصرة على باريس سان جيرمان.

صاروا 4 لاعبين فقط! 👀



يتساقطون كأوراق الشجر. 🎋



العصر الذهبي لبرشلونة يتلاشى! 😱 pic.twitter.com/aoicjG3rLG — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2021

الحرب مع النادي الفرنسي ليست سهلة، ولكن تشيلسي لديه السيولة المالية الكافية لتمويل صفقة ميسي من كل الجوانب.

وتأتي المفاجأة أن ضم ميسي لا يعني صرف النظر عن التعاقد مع لوكاكو، حيث لا يزال يسير البلوز في هذا الاتجاه، بدفع 120 مليون يورو لإنتر بالإضافة لراتب سنوي للمهاجم البلجيكي يصل إلى 12 مليون يورو.

ومن المحتمل أن يحاول تشيلسي الاستغناء عن بعض اللاعبين الفائضين عن الحاجة مثل كورت زوما وتامي أبراهام لتمويل الصفقتين.

يذكر أن بيب جوارديولا خرج بعد إعلان رحيل ميسي، ليؤكد عدم رغبة سيتي في ضمه، بينما ترك ماوريسيو بوتشيتينو الكرة في ملعب ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان للحصول على توقيع الدولي الأرجنتيني.

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