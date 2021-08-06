جوارديولا يفتح الباب أمام الراحلين ويعلن موقفه من ضم ميسي وكين

هناك بعض اللاعبين يريدون مغادرة مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن موقف ناديه النهائي من التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

برشلونة أعلن رحيل ميسي بشكل نهائي عن الفريق، بعد فشل كل المحاولات لتسجيله للموسم القادم رغم الاتفاق معه على التجديد.

سيتي تعاقد مؤخرًا مع جاك جريليش من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه استرليني، ليخرج جوارديولا في مؤتمر صحفي للحديث عن موقفه من صفقة المهاجم الأرجنتيني.

ماذا قال جوارديولا عن ميسي؟

وقال الإسباني في تصريحاته:"قمنا بصرف 40 مليون استرليني على جريليش، دفعنا 100 وجلبنا 60 مليونًا العام الماضي من بيع اللاعبين".

وأضاف:"سيرتدي القميص رقم 10 لأننا نثق به، وكنا في حالة اقتناع أن ميسي سيبقى في برشلونة، لذلك نحن لا نفكر في ضمه الآن".

وأما عن رحيل ميسي ومغادرة برشلونة:"الأمر كان مفاجأة للجميع حيث توقعنا استمراره، لم أتحدث مع اللاعب أو جوان لابورتا لذلك لا أعلم ما حدث".

واستكمل:"أشعر بامتنان شديد لا يصدق لأكثر لاعب غير عادي رأيته في حياتي، وللألقاب التي ساعدني على الفوز بها في برشلونة، يمكنك رؤية ما يفعله بالكرة في مباراة واحدة، وكل ما يمكنني قوله هو شكرًا جزيلًا لك يا ليو على الارتقاء ببرشلونة إلى مستوى آخر".

هل ينتقل هاري كين إلى مانشستر سيتي؟

التعاقد مع هاري كين:"هو لاعب لتوتنهام، إذا لم تكن لديهم رغبة في التفاوض فقد انتهى الآمر، إذا كانوا منفتحين لبيعه فأنا لا أعتقد أن مانشستر سيتي فقط، ولكن العديد من الأندية تريد التوقيع معه، لكن ذلك يعتمد على توتنهام".

وتابع:"كين يختلف عن جاك وهو مهاجم استثنائي لا شك في ذلك، بالطبع نحن مهتمون ولكن الأمر يتوقف على رغبة توتنهام في التفاوض".

ماذا قال عن صفقة جريليش ورحيل برناردو سيلفا؟

وعن سعر جريليش المرتفع:"لديه جودة مذهلة، وتعاقدنا معه لأننا قمنا ببيع لاعبين معارين وبعض الصغار من الأكاديمية مقابل 60 مليون جنيه استرليني، وهو ما ساعدنا على تحمل تكلفته".

نصيحة كيفين دي بروينه في صفقة جريليش:"لقد كان قرارًا للنادي جنبًا إلى جنب مع المدرب، إنه لاعب في النادي لمدة خمس أو ست سنوات قادمة، ونجحنا في الظفر بخدماته بسبب قدرتنا على بيع بعض اللاعبين".

وواصل حديثه:"برناردو لاعبنا الآن، هناك لاعبان أو ثلاثة أو أربعة لاعبين يرغبون في المغادرة، ولكن هناك تعاقد بيننا، عندما يأتي وكلاءهم إلى هنا بعروض ويريدون المغادرة سنتحدث".

وأنهى تصريحاته:"نحن منفتحون لمناقشة كل شيء ولكن هذا يعتمد على اللاعبين، سيستمرون في التدريب بشكل جيد وسيبقون هنا، وأنا صاحب القرار النهائي، اللاعبون يعرفون جيدًا موقفي، إذا كان أحدهم يريد المغادرة فالباب مفتوح، نحن لا نريد أي شخص غير سعيد بالنادي".

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