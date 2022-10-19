أخبار ريال مدريد: خطة بيريز لإسقاط برشلونة.. وخطوة "يويفا" تجاه السوبرليج

تعرف على أخبار ريال مدريد يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، وما هو أبرز ما يدور داخل البيت الملكي وأخبار الصفقات والانتقالات المرتبطة بالفريق؟

حالة من النشوة يمر بها ريال مدريد الذي يبدأ بداية رائعة في الدوري الإسباني وتصل السعادة لقمتها بعد الفوز على برشلونة في الكلاسيكو.

على هامش تلك الحالة تثار قضايا متعددة لها علاقة بريال مدريد، بدءًا من اشتعال الخلاف مجددًا بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان وتلويحه بالرحيل.

مبابي هو الاسم الأكثر ارتباطًا بريال مدريد خلال السنوات الأخيرة لكن في كل مرة تكون الصفقة فيها على وشك الإتمام يحدث شيء يجعل الأمور تتراجع.

اسم ريال مدريد ورد أيضًا في ملف نيمار ومحاكمته في برشلونة فيما بات يعرف إعلاميًا بقضية "نيمار 2" إذ بدأت الصحف الكتالونية تشير إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وراء إعادة فتح هذا الملف.

كذلك فإن نيمار نفسه طالب بمركز أفضل من المركز الثامن للاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور في جوائز الكرة الذهبية، مشيرًا إلى أنه على الأقل يجب أن يكون من أفضل 3 لاعبين.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر أخبار ريال مدريد وما هي الصفقات التي تدور في محيط النادي الملكي وآخر الكواليس من داخل معقل الميرنجي.

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022

الأمر أكثر تعقيدًا مما يبدو، ما يجري الآن في برشلونة من جلسات استماع فيما بات يعرف إعلاميًا بـ"قضية نيمار 2" يشتمل على تفاصيل ومعلومات لا يستهان بها حقًا.

القضية الجديدة مرفوعة من قبل مجموعة "دي آي إس" الاستثمارية البرازيلية والتي امتلكت 40% من حقوق نيمار الاقتصادية خلال الفترة التي قضاها في ناديه البرازيلي الأسبق سانتوس.

أزمة جديدة في باريس سان جيرمان، وبطلها هذه المرة هو البطل المعتاد لكل أزمات النادي الفرنسي هذا الموسم، وهو كيليان مبابي الذي يهدد بالرحيل بسبب زميله نيمار.

مبابي كان حديث الساعة في الأسابيع الأولى من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب رفضه الانتقال لريال مدريد من أجل التجديد لباريس حتى 2025.

وبحسب صحيفة "El País" الفرنسية فإن مبابي هدد بالتمرد على ناديه وعدم الوفاء بعقده، في حالة استمرار المهاجم البرازيلي نيمار بصفوف الفريق.

إنها مزحة .. هكذا وصف المهاجم البرازيلي نيمار ترتيب الكرة الذهبية، اعتراضًا على المركز الذي احتله فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 كانت من نصيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وهو ما لم يعترض عليه نيمار، حيث يؤمن بأن اللاعب استحقها عن جدارة.

ولكن المشكلة كانت في ترتيب فينيسيوس الذي أثار تعجب العديد من المتابعين وليس فقط نيمار، بسبب الدور المميز الذي لعبه في فوز ريال بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي.

لا تراجع ولا استسلام، هي الرسالة الواضحة من الأندية القائمة على دوري السوبر ليج، وسط رغبة قوية في السعي نحو إقامة البطولة.

مقترح السوبر ليج ظهر بشكل رسمي في منتصف عام 2021 بمشاركة كبار أوروبا في بطولة تقتصر على مجموعة محددة من الفرق، في مسابقة موازية لدوري أبطال أوروبا بظهور كبار القارة فقط واستبعاد الصغار.

معظم الأندية المشاركة تراجعت سريعًا عن الأمر، مع تمسك البعض الآخر وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، رغم غضب الجماهير ومعارضة الجميع للفكرة التي ستقضي على قوة دوري الأبطال والدوريات الكبرى.