مبابي يهدد باريس بالتمرد بسبب نيمار!

رحيل النجم البرازيلي هو مطلبه الرئيسي

أزمة جديدة في باريس سان جيرمان، وبطلها هذه المرة هو البطل المعتاد لكل أزمات النادي الفرنسي هذا الموسم، وهو كيليان مبابي الذي يهدد بالرحيل بسبب زميله نيمار.

مبابي كان حديث الساعة في الأسابيع الأولى من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب رفضه الانتقال لريال مدريد من أجل التجديد لباريس حتى 2025.

وبحسب صحيفة "El País" الفرنسية فإن مبابي هدد بالتمرد على ناديه وعدم الوفاء بعقده، في حالة استمرار المهاجم البرازيلي نيمار بصفوف الفريق.

ويرجع ذلك بسبب توتر العلاقة الواضح بين الثنائي، والذي ظهر في خلافهما على تسديد ركلات الجزاء بإحدى المباريات بالدوري الفرنسي ببداية هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي برر موقفه بأنه يريد التواجد بنموذج إداري صارم، ويرى أن نيمار لا يتوافق مع هذا النظام الذي يريده بتواجد المدرب كريستوف جالتييه.

وأوضحت أن صاحب الـ23 سنة شعر بالغضب وخيبة الأمل، عندما قرر باريس مؤخرًا التجديد لنيمار بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.

ولذلك قرر مبابي بعدها تسريب بعض الأنباء حول الشكوك تجاه مستقبله مع النادي وإمكانية الرحيل عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت "El País" أن باريس حاول التخلص من نيمار بالفعل في الصيف، ولكن نيوكاسل يونايتد كان النادي الوحيد القادر على تحمل تكلفة ضمه، حيث فشلت الصفقة لعدم رغبة نيمار في اللعب للنادي الإنجليزي.

وكان الخيار الأنسب هو انضمام البرازيلي لتشيلسي على سبيل الإعارة لمدة عام، ولكن المفاوضات لم تسفر عن أي شيء قبل إغلاق السوق.

جدير بالذكر أن نيمار يعيش حالة فنية مميزة مع باريس رغم كل هذه الخلافات، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 9 في 16 مباراة.