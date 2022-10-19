إنها مزحة .. نيمار يسخر من ترتيب الكرة الذهبية

المهاجم البرازيلي قرر الدفاع عن زميله

إنها مزحة .. هكذا وصف المهاجم البرازيلي نيمار ترتيب الكرة الذهبية، اعتراضًا على المركز الذي احتله فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 كانت من نصيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وهو ما لم يعترض عليه نيمار، حيث يؤمن بأن اللاعب استحقها عن جدارة.

ولكن المشكلة كانت في ترتيب فينيسيوس الذي أثار تعجب العديد من المتابعين وليس فقط نيمار، بسبب الدور المميز الذي لعبه في فوز ريال بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي.

ماذا قال نيمار؟

فينيسيوس احتل المركز الثامن بسباق الكرة الذهبية رغم موسمه المبهر مع ريال مدريد، لذلك خرج نيمار على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للسخرية من الأمر.

وقال نجم باريس سان جيرمان:"بنزيما يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب عن جدارة".

وأضاف:"لكن فينيسيوس في المركز الثامن؟ إنها مزحة لأنه يستحق التواجد ضمن أفضل 3 لاعبين كحد أدنى".

كيف جاء ترتيب اللاعبين بالكرة الذهبية؟

بنزيما جاء في المركز الأول بعد موسم رائع سجل فيه 44 هدفًا في 46 مباراة، بينما احتل ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الحالي المركز الثاني بعد تألقه مع فريقه السابق ليفربول الموسم الماضي.

واحتل صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه المركز الثالث، بسبب دوره في فوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي وتأهل فريقه أيضًا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.