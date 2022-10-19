بيريز خلف الكواليس.. لماذا يحاكم نيمار مجددًا في برشلونة؟

رئيس ريال مدريد لم ينس ما حدث في 2013!

الأمر أكثر تعقيدًا مما يبدو، ما يجري الآن في برشلونة من جلسات استماع فيما بات يعرف إعلاميًا بـ"قضية نيمار 2" يشتمل على تفاصيل ومعلومات لا يستهان بها حقًا.

القضية الجديدة مرفوعة من قبل مجموعة "دي آي إس" الاستثمارية البرازيلية والتي امتلكت 40% من حقوق نيمار الاقتصادية خلال الفترة التي قضاها في ناديه البرازيلي الأسبق سانتوس.

فلاش باك 2013

الأمر يعود إلى عام 2013 وبالتحديد حين انتقل نيمار إلى برشلونة وثارت قضية العمولات التي طالت رئيس النادي الكتالوني ساندرو روسيل، يبدو أن هناك أيدٍ خفية أو بالأحرى أيدٍ مدريدية تحاول تحريك الأمر حاليًا من جديد!.

امتلكت الشركة البرازيلية حقوقٌا اقتصادية في نيمار، قبل أن يتم الانفصال بينهما دون توضيح أسباب، ولكن فيما بعد سيتضح أن الشركة لم تحصل على قيمة عمولاتها من صفقة انضمام البرازيلي الدولي إلى برشلونة.

بيريز من خلف الكواليس

صحيفة "سبورت" المقربة إلى النادي الكتالوني تشير إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تدخل حينها بالشراكة مع "دي آي إس" لإقناعهم بالحصول على حقوقهم وضمن لهم إذا توصلوا إلى اتفاق يقضي بانتقال نيمار إلى ريال مدريد وليس برشلونة، فسيسهل لهم الحصول على العمولة شريطة أن يتحول مسار الصفقة.

نيمار ووالده لم يوافقا على الأمر، وقع البرازيلي لبرشلونة، والآن يعاد فتح الموضوع قضائيًا من جديد وبعد أكثر من 9 أعوام.

اللافت في الأمر أن فتح القضية في إسبانيا وليس البرازيل حيث المرجع القضائي للطرفين "دي آي إس" ونيمار، يشير إلى تورط محتمل لبيريز في الأزمة.