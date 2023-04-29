أخبار ريال مدريد اليوم: تشواميني كلمة السر.. وانسوا كريم بنزيما!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم السبت 29 أبريل 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

يطمح أنصار ريال مدريد دائمًا في الحصول على أفضل المواهب من كل أنحاء العالم لأن سقف طموحات جمهور الملكي غير موجود أصلًا!.

ريال مدريد يستهدف الفوز بكل البطولات ولذلك لابد من تدعيم تشكيلته بأفضل اللاعبين حول العالم، ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، توقف ريال مدريد عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن مر بفترة انتقالات شتوية لم يجلب فيها أي عناصر إلى تشكيلة الملكي.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 29 أبريل 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو شتاء 2023

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 29 أبريل 2023

رفض كريم بنزيما الاعتراف بالتغيير الذي أحدثه كارلو أنشيلوتي، في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي.

انتهت المباراة وقت خروج بنزيما، فحقق ريال مدريد تقدمًا مقنعًا في مجموع المباراتين، وعلى الرغم من عدم سيطرتهم على المباراة، إلا أنهم كانوا في طريقهم إلى الظهور مرة أخرى في الدور نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

يواصل ريال مدريد وضع سياسته في ضخ الدماء الجديدة والعناصر الشابة لإبقاء الفريق على قمة الأندية الأوروبية الكبرى، ويُعد الهدف الإستراتيجي الأول لبطل أوروبا 14 مرة هو التعاقد مع جود بيلينجهام نجم وسط بوروسيا دورتموند.

ريال مدريد يواجه منافسة شرسة على التعاقد مع الشاب الإنجليزي الدولي الواعد، حيث ينافس كل من ليفربول ومانشستر سيتي على ضم اللاعب الذي يساوي 150 مليون يورو. (طالع التفاصيل).

مع زيادة التكهنات حول مصير الإيطالي كارلو أنشيلوتي في قلعة ريال مدريد بدءًا من الموسم المقبل، يطرح الاسم الذي لا ينفك يرتبط بريال مدريد، وهو زين الدين زيدان.

وبحسب "فوت ميركاتو" فإن ريال مدريد فتح خط اتصال مع زيدان بشأن احتمال العودة لقيادة الفريق.

الفرنسي لم يعمل في كرة القدم منذ مغادرته ريال مدريد نفسه عام 2021 لكن هذا قد يتغير قريبًا، مع وضعية مستقبل كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد وسط تكهنات كثيرة في الأسابيع الأخيرة، حيث إن الاتحاد البرازيلي حريص على انتدابه لتولي مسؤولية المنتخب البرازيلي هذا الصيف. (طالع التفاصيل).

دافيد دي خيا .. فاكس ريال مدريد الذي حول الأفضل في العالم إلى أضحوكة أوروبا!

في 31 أغسطس 2015 كان دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد على وشك خطوة تاريخية في مسيرته بالانتقال لريال مدريد، ولكن ماذا حدث؟

كانت واحدة من أغرب اللحظات في تاريخ سوق الانتقالات في كرة القدم، عندما وقع دي خيا على كل شيء مع الميرينجي، حيث اتفق على الانضمام للفريق الإسباني لمدة 4 سنوات. (طالع التفاصيل).