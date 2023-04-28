كلمة السر تشواميني .. الكشف عن خطة ريال مدريد لضم نجم انتقالات الصيف!

خطة مدريدية لتدعيم الفريق في الصيف القادم.

يواصل ريال مدريد وضع سياسيته في ضخ الدماء الجديدة والعناصر الشابة لإبقاء الفريق على قمة الأندية الأوروبية الكبرى، ويعد الهدف الإستراتيجي الأول لبطل أوروبا 14 مرة هو التعاقد مع جود بيلينجهام نجم وسط بوروسيا دورتموند.

ريال مدريد يواجه منافسة شرسة على التعاقد مع الشاب الإنجليزي الدولي الواعد، حيث ينافس كلًا من ليفربول ومانشستر سيتي على ضم اللاعب الذي يساوى 150 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية سيسافر مسؤلو ريال مدريد إلى ألمانيا بهدف وحيد هو إقناع اللاعب الدولي الإنجليزي ليكون لاعبًا جديدًا في الفريق الأبيض اعتبارًا من 30 يونيو .

قبل عام تحرك ريال مدريد بسرعة وفي الوقت المناسب للحصول على خدمات أوريلين تشواميني عندما كان الفرنسي هدفًا رئسيًا لتشيلسي وليفربول وباريس سان جيرمان، وينوي الريال إعادة نفس التاريخ والتكتيكات مع بيلينجهام.

خطة ريال مدريد حينها لقطع الطريق على الأندية الأخري كان الجلوس مع اللاعب وإقناعه برفض العروض الأخرى والانتقال إلى سانتياجو برنابيو، وهو الأمر المنتظر تكراره لقطع الطريق على السيتي في صفقة اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا.

وبالرغم من قدرة مانشستر سيتي المالية على دفع 150 مليون يورو التى يطلبها النادي الألماني، يرغب ريال مدريد في تقديم 100 مليون يورو فقط للحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي ويراهن النادي على إقناعه بشكل شخصي لقبول العرض ورفض إغراءات السيتي.