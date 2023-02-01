سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو شتاء 2023

تعرف على كل الصفقات الرسمية التي عقدتها الأندية الأوروبية في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي خلال سوق الانتقالات الشتوية 2023.

في منتصف كل موسم من الدوريات الأوروبية خاصة الخمسة الكبرى، تبدأ إثارة جديدة من نوعها هي الخاصة بسوق الانتقالات الشتوية، والتي تنطلق حتى قبل فتح النافذة.

تسعى الأندية خلال الميركاتو الشتوي في كل عام إلى تدعيم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة، وتخرج العديد من الشائعات المرتبطة بسوق الانتقالات، والتي تربط بعض اللاعبين بأندية بعينها.

من الأخبار التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة موقف المغربي حكيم زياش من الانتقال إلى باريس سان جيرمان، إضافة إلى موقف إنزو فيرنانديز من الانتقال إلى تشيلسي، إلى جانب العديد من الملفات الأخرى.

في هذا التقرير من جول، نستعرض معًا كل الصفقات التي قامت بها الأندية الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى خلال سوق الانتقالات الشتوية 2023



صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز في ميركاتو شتاء 2023

تعاقدات شتاء 2023

جاكوب كيويور (سبيزيا)

لياندرو تروسار (برايتون)

جورجينيو (تشيلسي)

الراحلون عن آرسنال:

ماركينيوس (نوريتش سيتي) إعارة.

تشيلسي



تشيلسي

تعاقدات شتاء 2023:

ميخايلو مودريك (شاختار دونتسك)

بينوا بادياشيل (موناكو)

أندريه سانتوس (فاسكو دا جاما)

ديفيد فوفانا (مولده)

جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) إعارة

نوني مادويكي (آيندهوفن)

الراحلون عن تشيلسي:

جورجينيو (آرسنال)

ليفربول

تعاقدات شتاء 2023:

كودي جاكبو (آيندهوفن)

الراحلون عن ليفربول:

لم يرحل أي لاعب عن ليفربول

مانشستر يونايتد

تعاقدات شتاء 2023:

جاك بوتلاند (كريستال بالاس) إعارة

فاوت فيخهورست (بيرنلي) إعارة

ماتياس سابيتزر (بايرن ميونخ) إعارة

الراحلون عن مانشستر يونايتد:

لم يرحل أي لاعب عن مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي

تعاقدات شتاء 2023

ماكسيمو بيروني (فيليز سارسفيلد)

الراحلون عن مانشستر سيتي:

دييجو روزا (باهيا)



ناهويل بوستوس (تاليريس) إعارة



جواو كانسيلو (بايرن ميونخ) إعارة





توتنهام

تعاقدات شتاء 2023:

أرناوت دانجوما (فياريال).

الراحلون عن توتنهام:

بريان خيل (إشبيلية) إعارة



دجيد سبينس (رين) إعارة

نيوكاسل

تعاقدات شتاء 2023:

أنتوني جوردون (إيفرتون)

هاريسون أشبي (وست هام) الراحلون عن نيوكاسل:

جارانج كوول (هارتس الاسكتلندي) إعارة

كريس وود (نوتنهجام فورست) إعارة



صفقات أندية الدوري الإسباني في شتاء 2023

ريال مدريد:

تعاقدات شتاء 2023

لم يقم ريال مدريد بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن ريال مدريد:

أنطونيو بلانكو (إعارة)

برشلونة:

تعاقدات شتاء 2023

لم يقم برشلونة بأي صفقات

الراحلون عن برشلونة:



ممفيس ديباي (أتلتيكو مدريد)

هيكتور بيليرين (سبورتنج لشبونة)

أتلتيكو مدريد:

صفقات شتاء 2023:



ممفيس ديباي (برشلونة)

مات دوهيرتي (توتنهام) إعارة

الراحلون عن أتلتيكو مدريد:

جواو فيليكس - تشيلسي (إعارة)

ماتيوس كونيا - وولفرهامبتون (إعارة)

ماركوس باولو - ساو باولو (إعارة)

فيليبي (نوتنجهام فورست)

فياريال:

صفقات شتاء 2023:

لم يقم فياريال بأي صفقات حتى الآن.

الراحلون عن فياريال:

جيرونيمو رولي (أياكس)

أرناوت دانجوما (توتنهام)

مانو مورناليس (ريال مايوركا) إعارة

إشبيلية:

صفقات شتاء 2023:

لويك بادي (رين) إعارة

بابي جايي (مارسيليا) إعارة

بريان خيل (توتنهام) إعارة الراحلون عن إشبيلية:

خوسيه أنخيل كارمونا (إلتشي) (إعارة)

إيسكو (فسخ عقد)

توماس ديلاني (هوفنهايم) إعارة

كيكي سالاس (تينيريفي) إعارة

لودويج أوجستنسون (ريال مايوركا) إعارة

صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2023

يوفنتوس:

تعاقدات شتاء 2023

لم يقم يوفنتوس بأي صفقات في شتاء 2023

الراحلون عن يوفنتوس:

ويستون ماكيني (ليدز) إعارة

لوكا بيليجريني (لاتسيو) إعارة

مارلي آكي (ديجون) إعارة

إنتر:

تعاقدات شتاء 2023:

لم يقم إنتر ميلانو بأي صفقات في شتاء 2023

الراحلون عن إنتر:

فابريسيو باجيريا (ليفورنو) إعارة

فرانكو كاربوني (مونزا) إعارة

لونوت رادو (أوكسير) إعارة

سيباستيانو إسبوسيتو (باري) إعارة

إيدي سالسيدو (جنوى) إعارة

جابرييل برازاو (سبال) إعارة

إدواردو سوتيني (أفيلينو) إعارة

ميلان

تعاقدات شتاء 2023

دينيس فاسكيز (جواراني)

الراحلون عن ميلان:

أندرياس جوندال (ألتاك) إعارة

نابولي

تعاقدات شتاء 2023

بييرلويجي جوليني (أتالانتا) إعارة

بارتوش بريسيزنسكي (سامبدوريا) إعارة

الراحلون عن نابولي:

أليساندرو زانولي (سامبدوريا) إعارة

إيجينيو دورسي (كروتوني)

لورينزو سجاربي (بروسيستو) إعارة

نيكيتا كونتيني (ريجينا) إعارة

جيوسيبي أمبروزينو (سيتاديلا) إعارة

دافيدي كوستانزو (برو فيرشيلي) إعارة

لاتسيو

تعاقدات شتاء 2023

لوكا بيليجريني (يوفنتوس) إعارة

دييجو جونزاليس (سيلايا) إعارة

الراحلون عن لاتسيو:

ديميتري كامينوفيتش (سبارتا براج) إعارة

جونزالو إسكالانتي (قادش) إعارة

راؤول مورو (ريال أوفييدو) إعارة

ريزا دورميسي (تينيريفي) إعارة

روما

تعاقدات شتاء 2023

دييجو يورينتي (ليدز) إعارة

أولا سولباكين (لاعب حر)

الراحلون عن روما:

إلدور شومورودوف (سبيزيا) إعارة

ماتياس فينيا (بورنموث) إعارة

جونزالو فيلار (خيتافي) إعارة



صفقات أندية الدوري الألماني في شتاء 2023

بايرن ميونخ:

المنضمون لبايرن ميونخ:

يان سومر (مونشنجلادباخ)

دالي بليند (لاعب حر)

جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) إعارة

الراحلون من بايرن ميونخ:

مارسيل سابيتزر (مانشستر يونايتد) إعارة

بوروسيا دورتموند:

المنضمون لبوروسيا دورتموند:

جولين دورانفيل (أندرلخت)

جوليان رييرسون (أونيون برلين)

الراحلون من بوروسيا دورتموند:

ثورجان هازارد (آيندهوفن) إعارة

لايبزيج:

المنضمون إلى لايبزيج:

لم يقم لايبزيج بأي صفقات

الراحلون من لايبزيج:

هوجو نوفوا (بازل) إعارة

صفقات أندية الدوري الفرنسي في شتاء 2023

باريس سان جيرمان:

المنضمون لباريس سان جيرمان:

لم يقم باريس سان جيرمان بأي صفقات

الراحلون من باريس سان جيرمان:

بابلو سارابيا (وولفرهامبتون)

ماتياس راندريامامي (سيتي) إعارة

أيمن كاري (لوريان) إعارة

كيلور نافاس (نوتنجهام فورست) إعارة

مارسيليا:

المنضمون إلى مارسيليا:

فيتينيا (سبورتنج براجا)

عز الدين أوناحي (أنجيه)

روسلان مالينوفسكي (اتالانتا)

الراحلون من مارسيليا:

جيرسون (فلامنجو)

بامبا ديانج (لوريان)

لويس سواريز (ألميريا) إعارة

إسحاق توريه (أوكسير) إعارة

سالم بن صغير (فالنسيان) إعارة

بابي جايي (إشبيلية) إعارة

موناكو:

المنضمون إلى موناكو:

لم يقم موناكو بأي صفقات

الراحلون من موناكو: