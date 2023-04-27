ريال مدريد يحتاج إلى مدرب؟ لا بأس.. زين الدين زيدان مجددًا!

الفرنسي يعود إلى الطاولة!

مع زيادة التكهنات حول مصير الإيطالي كارلو أنشيلوتي في قلعة ريال مدريد بدءًا من الموسم المقبل، يطرح الاسم الذي لا ينفك يرتبط بريال مدريد، وهو زين الدين زيدان.

وبحسب "فوت ميركاتو" فإن ريال مدريد فتح خط اتصال مع زيدان بشأن احتمال العودة لقيادة الفريق.

الفرنسي لم يعمل في كرة القدم منذ مغادرته ريال مدريد نفسه عام 2021 لكن هذا قد يتغير قريبًا، مع وضعية مستقبل كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد وسط تكهنات كثيرة في الأسابيع الأخيرة، حيث إن الاتحاد البرازيلي حريص على انتدابه لتولي مسؤولية المنتخب البرازيلي هذا الصيف.

في حالة رحيل أنشيلوتي، سيحتاج ريال مدريد إلى مدرب جديد، ويبدو أن زيدان دخل بقوة المنافسة على مقعد الإيطالي إذا غادر قلعة سانتياجو برنابيو.