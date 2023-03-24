أخبار ريال مدريد اليوم: الملكي سبب الفوضى في بايرن..وبرناردو لا يملك الوقت للأبيض!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الجمعة 24 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

لا يرى أنصار ريال مدريد دائمًا هدفًا إلا الحصول على أفضل المواهب من كل أنحاء العالم لأن سقف طموحات جمهور الملكي غير موجود أصلًا!.

الفريق الملكي دائمًا ما يستهدف الفوز بكل البطولات ولذلك لابد من تدعيم تشكيلته بأفضل اللاعبين حول العالم، ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع أنطوان تشواميني وأنطونيو روديجر الصيف الماضي، توقف فريق المدرب كارلو أنشيلوتي عن البحث عن لاعبين جدد وأغلق سوق الانتقالات الصيفية دون إبرام صفقات أخرى.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن مر بفترة انتقالات شتوية لم يجلب فيها أي عناصر إلى تشكيلة الملكي أيضًا.

"جول" يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 24 مارس 2023 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو شتاء 2023

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 24 مارس 2023

مفاجأة كبرى تم تفجيرها في ألمانيا بالحديث عن رحيل المدرب يوليان ناجلسمان من إدارة بايرن ميونخ الفنية

وقرر بايرن التحرك سريعًا بإقالة ناجلسمان وجلب توخيل، بسبب سماع الأخبار المتداولة حول اهتمام ريال مدريد وتوتنهام بالتعاقد مع الأخير. (طالع التفاصيل)

يتردد اسم برناردو سيلفا من جديد بشأن انتقال كبير إلى إسبانيا، وهذه المرة يبرز اسم ريال مدريد كواحد من الأندية المهتمة بصانع الألعاب الدولي البرتغالي ونجم مانشستر سيتي.

سيلفا رد في تصريحات لصحيفة "عرب نيوز" على هذه التقارير فقال: "أنا لا أتأثر حقيقة بأي حديث من هذه الأحاديث، أفعل ما عليّ وليحدث ما يحدث في المستقبل".. (طالع التفاصيل)

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت في تقرير لها أنباء جيدة بالنسبة لأنصار الفريق الملكي ريال مدريد.

فقد تحدثت الصحيفة عن تفاؤل إدارة الملكي برئاسة فلورنتينيو بيريز بشأن حسم صفقة انضمام الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند إلى صفوف الريال.

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الألماني توماس توخيل كان ينتظر عرضًا من بايرن ميونخ أو ريال مدريد للتدريب في الآونة المقبلة.

حسم كل شيء تقريبًا مع بايرن، والآن يتطلع مدرب تشيلسي السابق لتجربة جديدة في الكرة الالمانية.