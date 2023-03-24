مفاجأة .. تحركات ريال مدريد دفعت بايرن ميونخ لإقالة يوليان ناجلسمان!

المدرب الشاب عرف بالأمر في رحلة تزلج

قرار صادم وغير متوقع من نادي بايرن ميونخ الألماني، بإقالة مدربه يوليان ناجلسمان من تدريب الفريق خلال هذا الأسبوع.

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن المدرب الشاب تعرض لصدمة هائلة عندما سمع بالخبر خلال قضاء رحلة للتزلج في النمسا.

وأشارت إلى أن السبب الرئيسي للإقالة هو تراجع النتائج بشكل لافت خلال عام 2023 وخسارة 10 نقاط في الصراع على لقب الدوري، مما جعل الإدارة تقلق على تحقيق أهداف النادي.

وأوضحت أن بايرن اختار فترة العطلة الدولية لإقالة ناجلسمان، باعتبارها التوقيت المناسب لتغييره، من أجل إحضار توماس توخيل بدلًا منه في أقرب فرصة ممكنة.

وقرر بايرن التحرك سريعًا بإقالة ناجلسمان وجلب توخيل، بسبب سماع الأخبار المتداولة حول اهتمام ريال مدريد وتوتنهام بالتعاقد مع الأخير.

وفي سياق متصل قال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن ناجلسمان فقد ثقة اللاعبين في غرفة الملابس الفترة الأخيرة، وهو ما وصل لإدارة النادي التي تحركت سريعًا لإنقاذ الموقف.

جدير بالذكر أن بايرن يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الألماني بـ52 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بوروسيا دورتموند المتصدر، كما يلعب أمام مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.