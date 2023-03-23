"لا أملك الوقت.. ليحدث ما يحدث!" برناردو سيلفا يرد على اهتمام ريال مدريد

صانع الألعاب البرتغالي يملك اهتمامًا كبيرًا من عمالقة أوروبا قبل نهاية عقده

يتردد اسم برناردو سيلفا من جديد بشأن انتقال كبير إلى إسبانيا، وهذه المرة يبرز اسم ريال مدريد كواحد من الأندية المهتمة بصانع الألعاب الدولي البرتغالي ونجم مانشستر سيتي.

سيلفا رد في تصريحات لصحيفة "عرب نيوز" على هذه التقارير فقال: "أنا لا أتأثر حقيقة بأي حديث من هذه الأحاديث، أفعل ما عليّ وليحدث ما يحدث في المستقبل".

وأضاف: "تتبقى 3 أشهر في كافة المنافسات والعديد من الأشياء الهامة التي يمكننا المنافسة عليها، مثل دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الذي سنكون قد فزنا به 5 مرات في 6 أعوام لو حققناه هذا الموسم، وكأس الاتحاد الإنجليزي الذي فزنا به مرة واحدة منذ أتيت إلى هنا، كل هذا قد يجعلنا في موقف جيد لتحقيق إنجازات رائعة".

وعاد ليؤكد: "لا أملك الوقت للحديث عن عروض أو أشياء من هذا القبيل، لدينا ما يكفي للمنافسة عليه".

وكان برناردو قريبًا من برشلونة في وقت سابق، لكن الآن تكثر الأحاديث من قبل الغريم التقليدي للبلوجرانا، ريال مدريد.