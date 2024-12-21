أخبار دوري روشن اليوم | نيمار يقطع غيابه الطويل عن الهلال .. وراشفورد تحت أنظار سعودية

نقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

ترصد النسخة العربية من جول أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

أخيرًا .. نيمار يعود للمشاركة في مباريات الهلال

تلقت جماهير الهلال أنباءً سارة، بشأن الحالة الطبية للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الغائب عن صفوف الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة.. التفاصيل كاملة هنا

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بعد اقتراب رحيله .. 3 أندية سعودية تسعى لخطف راشفورد

ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، يتمسك بالرحيل عن النادي الإنجليزي والحل الأقرب هو خروجه معارًا في انتقالات يناير الشتوية، وهناك 3 أندية سعودية تراقب الموقف (التفاصيل)

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لماذا استبعد السالمي الهلال من أفضل 3 فرق بالدوري السعودي؟

الإعلامي السعودي عماد السالمي، يرد على مشجع هلالي ويوضح سبب عدم إدراج الهلال في اختياراته لأفضل 3 أندية بدوري روشن .. التفاصيل كاملة هنا

يان سومر يحدد موقفه من الانتقال للدوري السعودي

كشف السويسري يان سومر، حارس مرمى إنتر، عن موقفه من اللعب لأحد أندية دوري روشن السعودي، بعد انتهاء رحلته مع العملاق الإيطالي.. التفاصيل كاملة هنا

إشارة محبطة من إدارة النصر بشأن ميركاتو يناير

يرى سعد الشهري، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي السعودي، أن إعلان إدارة النصر بشفافية عن ميزانيتها خلال السنة المالية 2023-2024، إشارة واضحة إلى جماهير النادي بعدم إبرام أي تعاقدات شتوية خلال شهر يناير المقبل (التفاصيل)

GOAL

عملاق دوري روشن يريد ضم حامد الغامدي!

أوضح مصدر رسمي بنادي الاتفاق، لصحيفة "الرياضية"، أن عددًا من أندية دوري روشن، على رأسها نادي النصر، ترغب في شراء عقد حامد الغامدي، المعار إلى الاتحاد، حيث قدم العالمي مبلغًا ماليًا كبيرًا، مقابل شراء عقده في الفترة الشتوية.. التفاصيل كاملة هنا